Ο ουρουγουανός πρώην πρόεδρος Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, ο οποίος διαγνώστηκε στις αρχές Μαΐου πως έχει καρκίνο στον οισοφάγο, εισήχθη χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο, για τέταρτη φορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, έκανε γνωστό η οικογενειακή γιατρός του.

Σύμφωνα με τη Ρακέλ Πανόνε, ο πρώην αρχηγός του κράτους, 89 ετών, χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο λόγω προβλημάτων στην πέψη, εξαιτίας της ραδιοθεραπείας στην οποία υποβάλλεται.

«Αρχίσαμε να τον ενυδατώνουμε ξανά ενδοφλέβια, κι αυτό έφερε αποτέλεσμα σχεδόν αμέσως. Πάει καλά», τόνισε η κυρία Πανόνε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προβλέποντας πως η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες.

«Η άμεση πρόγνωση είναι πως σταθεροποιείται, ενυδατώνεται και θα αρχίσει να του δίνεται τροφή σε υγρή μορφή για να ανακτήσει τις δυνάμεις του», εξήγησε.

Η γιατρός φάνηκε εξάλλου καθησυχαστική για την πορεία του καρκίνου του ασθενούς της, τονίζοντας πως ο κ. Μουχίκα βρίσκεται «σε φάση ύφεσης».

«Δεν υπάρχει καμιά κλινική ένδειξη της παρουσίας του (του καρκίνου) αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

Για την «μακροπρόθεσμη» εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας του, του ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και αγγειίτιδα, «δεν μπορώ να επεκταθώ», πρόσθεσε.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, γνωστός σ’ όλο τον κόσμο για τον σπαρτιάτικο τρόπο ζωής του, τη χαρακτηριστική ειλικρίνειά του και το πώς κυβέρνησε το μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής από το 2010 ως το 2015, παραβρέθηκε σε εκδήλωση της παράταξής του την 27η Αυγούστου, ώρες αφού βγήκε από νοσοκομείο.

«Προσπαθώ να σταθώ ξανά στα πόδια μου όσο καλύτερα μπορώ, αλλά κάπως έπρεπε να έρθω», είπε, με απολογητικό ύφος, αφού μπήκε με αναπηρικό καροτσάκι στην έδρα του Ευρέος Μετώπου (Frente Amplio, FA), της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα.

Άλλοτε αντάρτης κινήματος της άκρας αριστεράς, άνθρωπος με λόγο αυθόρμητο, ανεπιτήδευτο, ενίοτε πολεμικό, ο «Πέπε» Μουχίκα απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του το προσωνύμιο «ο φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου»· συνέχισε τη λιτή ζωή του, επέμενε να ζει στο φτωχικό αγρόκτημά του, έκανε τις μετακινήσεις του οδηγώντας ο ίδιος το παμπάλαιο αυτοκίνητό του —σκαραβαίο της Φολκσβάγκεν— και δώριζε σχεδόν το σύνολο του προεδρικού μισθού σε πρόγραμμα κοινωνικής στέγης.

Πιστώθηκε σειρά προοδευτικών μεταρρυθμίσεων στη μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής: αποποινικοποίησε την άμβλωση, τον γάμο ομοφυλοφίλων και τη χρήση κάνναβης· το τελευταίο μέτρο εφαρμόστηκε το 2013, τότε για πρώτη φορά στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

