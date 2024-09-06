Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μπλίνκεν υπονοεί πως αποκλείει δεύτερη θητεία στο αξίωμα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε χθες Πέμπτη πως ελπίζει να περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του την επόμενη χρονιά, υπονοώντας πως δεν λογαριάζει να συνεχίσει στον ρόλο, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Πατέρας δυο μικρών παιδιών, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είδε το πρόγραμμα του να βαραίνει πολύ την τελευταία χρονιά. Μεταξύ άλλων, έκανε εννιά ταξίδια στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στο πλαίσιο των —άκαρπων— έμμεσεων διαπραγματεύσεων προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

«Για το δικό μου μέλλον, το μόνο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ο απολογισμός αυτής της κυβέρνησης τον Ιανουάριο», δήλωσε ο Άντονι Μπλίνκεν στον Τύπο στο Πορτ-ο-Πρενς, όπου έκανε την πρώτη επίσκεψη αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αϊτή έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία.

«Αφού πέρασα λίγο χρόνο την περασμένη άδεια κάνοντας διάλειμμα με τα παιδιά μου, μπορώ να σας πω πως λαχταράω να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί τους», είπε ο 62χρονος διπλωμάτης.

Είναι γενικά σπάνιο ο υπουργός Εξωτερικών να παραμένει στο αξίωμα έπειτα από εκλογές, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο απερχόμενος πρόεδρος επανεκλέγεται. Η τελευταία τέτοια περίπτωση ήταν ο Τζορτζ Σουλτς, που παρέμεινε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μια εξαετία, επί προεδρίας του Ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, τα χρόνια του 1980.

Ταυτισμένος με τον Τζο Μπάιντεν, ο κ. Μπλίνκεν δεν θεωρείται πως έχει εξίσου καλή σχέση με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, πλέον υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου, μετά την πολύκροτη απόφαση που έλαβε τον Ιούλιο ο πρόεδρος, 81 ετών, να αποσυρθεί από την κούρσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.