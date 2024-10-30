Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να βοηθήσει» την Ισπανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια δραματική κατάσταση», υπογράμμισε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις φονικές πλημμύρες που έχουν σαρώσει το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ενεργοποιήσαμε το δορυφορικό μας σύστημα Κοπέρνικος (Copernicus) για να βοηθήσουμε να συντονιστούν οι ομάδες διάσωσης και έχουμε ήδη προτείνει να ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό μας πολιτικής προστασίας», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες.

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε δήλωσε επίσης νωρίτερα σήμερα «συντετριμμένος» από τον απολογισμό των φονικών πλημμυρών που σάρωσαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, και διαβεβαίωσε ότι θα δοθεί "κάθε απαραίτητη υποστήριξη" στις οικογένειες των θυμάτων.

«Συντετριμμένος από την τελευταία είδηση" όσον αφορά τις πλημμύρες, ανέφερε ο ισπανικός βασιλικός οίκος σε μήνυμα που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συγγενείς (...) Δύναμη, θάρρος και κάθε απαραίτητη υποστήριξη στους πληγέντες», πρόσθεσε.

Χάος στη Βαλένθια

Οι δημοτικές αρχές της πόλης Βαλένθια ανακοίνωσαν ότι όλα τα σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα, όπως και τα δημόσια πάρκα, και ότι όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Δώδεκα πτήσεις, που θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο της Βαλένθια, εκτράπηκαν σε άλλες πόλεις της Ισπανίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των ισχυρών ανέμων, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας διαχείρισης αεροδρομίων Aena.

Άλλες δέκα πτήσεις που αναμενόταν να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν.

Επίσης ο εθνικός φορέας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Βαλένθια λόγω των επιπτώσεων της καταιγίδας στα βασικά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας που μετέφερε 276 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

Δεκάδες βίντεο που προβάλλονταν στη διάρκεια της νύχτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί από τα νερά των πλημμυρών και κάποιους που αναγκάζονταν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα νερά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν οποιουδήποτε είδους οδική μετακίνηση και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις που γίνονται στις οδηγίες των επίσημων φορέων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας AEMET κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην Βαλένθια, όπου κάποιες περιοχές, όπως η Τουρίς και η Ουτιέλ, έχουν καταγράψει 200 χιλιοστά βροχής, και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο, Πέμπτη.

Η περιοχή της Βαλένθια και η ισπανική ακτή στη Μεσόγειο υφίστανται εν γένει συχνά το φθινόπωρο το καιρικό φαινόμενο του «γκότα φρία» (ψυχρή σταγόνα), που προκαλεί ξαφνικές και εξαιρετικά σφοδρές πλημμύρες, ορισμένες φορές για αρκετές ημέρες.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα και οι καταιγίδες, γίνονται εντονότερα και εμφανίζονται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

