Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τρεις ακόμη οικισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Χιρνίκ και της Κατερίνιφκα στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά) είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε στο μεταξύ ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στο Κίεβο, γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

«Στις 02:51 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Χάρκοβο έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης» που έπληξε «τη συνοικία Οσνοβιάνσκι», και «κατά τα φαινόμενα» έγινε με τη ρίψη βόμβας από τον αέρα, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram.

Έπειτα από τους τρεις πρώτους θανάτους, «εντοπίστηκε το πτώμα τέταρτου ανθρώπου κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

«Δυο σπίτια καταστράφηκαν και περίπου 20» άλλα υπέστησαν ζημιές διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, διευκρίνισε ο τοπικός αιρετός, διευκρινίζοντας πως σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το Χάρκοβο, η μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

