Ένας Ουκρανός υπήκοος που θεωρείται ύποπτος για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό της Ρωσίας εκδόθηκε από την Ισπανία στη Γερμανία και προς το παρόν έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, ανακοίνωσαν σήμερα Γερμανοί εισαγγελείς.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανακοίνωσε ότι ένας ανακριτής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 43χρονου άνδρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Σεργκέι Ν.

Ο Ουκρανός αρχικά συνελήφθη μετά από αίτημα των γερμανικών αρχών κοντά στην πόλη Αλικάντε στις 24 Μαρτίου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Ο κατηγορούμενος, μεταφέρθηκε στη Γερμανία την Πέμπτη.

Μία 45χρονη Ρουμάνα που θεωρείται ύποπτη ως συνεργός του Ουκρανού, έχει τεθεί επίσης υπό κράτηση στη Γερμανία. Κατηγορούνται και οι δύο ότι κατασκόπευαν, για λογαριασμό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, έναν άνδρα που προμήθευε drones και συναφή εξαρτήματα στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

