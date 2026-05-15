Οι αρχές της Δανίας ερευνούν αν η νεκρή φάλαινα που εντοπίστηκε κοντά σε ένα νησί της χώρας είναι ο Τίμι, η περιπετειώδης διάσωση του οποίου από την παραλία της Γερμανίας, όπου είχε εξοκείλει, συνάρπασε την υφήλιο.

Το νεαρό αρσενικό οδηγήθηκε, μέσω ενός φρεσκοσκεμμένου διαύλου, σε μια φορτηγίδα γεμάτη με νερό και από εκεί μεταφέρθηκε στη Βόρεια Θάλασσα. Την επιχείρηση χρηματοδότησαν δύο Γερμανοί επιχειρηματίες αφού η φάλαινα παγιδεύτηκε επί εβδομάδες στην παραλία Τιμεντόρφερ, από την οποία πήρε και το όνομά του.

Ορισμένοι ειδικοί ωστόσο διαφωνούσαν με την επιχείρηση, εκτιμώντας ότι θα ήταν προτιμότερο να κάνουν ευθανασία στη φάλαινα, ή να την αφήσουν να πεθάνει, γιατί φαινόταν αποπροσανατολισμένη και άρρωστη και θα αγχωνόταν υπερβολικά κατά τη μεταφορά της.

Σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας του Περιβάλλοντος της Δανίας, η μεγάπτερη φάλαινα που βρέθηκε νεκρή κοντά στο νησάκι Άνχολτ του πορθμού Κάτεγκατ, θα μπορούσε να είναι ο Τίμι. Έχουν συλλεχθεί ήδη δείγματα από το νεκρό θηλαστικό για να εξεταστούν. «Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή η πιθανότητα» είπε η εκπρόσωπος Ντόρτε Κοφόεντ, όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τον Τίμι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

