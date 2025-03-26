Ουκρανός αξιωματούχος: Οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον «ξαναβρήκαν το δρόμο τους»

Οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον «ξαναβρήκαν το δρόμο τους», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του επιτελείου του προέδρου της Ουκρανίας, μετά από τη μετωπική επίθεση στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο μήνα μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Andriy Yermak δήλωσε ότι δύο γύροι συνομιλιών για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, που διεξήχθησαν στη Σαουδική Αραβία, έδωσαν στο Κίεβο την ευκαιρία να δείξει στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι είναι ανοιχτό να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να τερματίσει τον πόλεμο 3 ετών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Yermak, επικεφαλής του επιτελείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη ρωσική διαπραγματευτική προσέγγιση, η οποία, όπως είπε, περιλαμβάνει την επιβολή όρων σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικές συζητήσεις με τους Αμερικανούς», είπε ο Yermak σε συνέντευξή του στο γραφείο του στο Κίεβο την Τρίτη. «Νομίζω ότι έχουμε ξαναβρεί το δρόμο μας».

Υπενθυμίζεται πως η συνάντηση που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ οδήγησε σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ τους, με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο JD Vance να λένε ότι ο Ουκρανός ηγέτης έδειξε ασέβεια.

Έκτοτε, το Κίεβο ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη διάσωση των σχέσεων τους, ξεκινώντας με ένα τηλεφώνημα στις 19 Μαρτίου μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι, το οποίο ο Yermak χαρακτήρισε «εξαιρετικό».

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές εάν η προσέγγιση του Κιέβου θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις συνομιλίες που επιδιώκει η Ουκρανία ή αν θα αλλάξει την επιθυμία του Τραμπ να οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με τη Μόσχα.

Περιγράφοντας τις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία, όπου οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν σε συμφωνίες με αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο Yermak είπε. «Δείξαμε ότι είμαστε πολύ σοβαροί, κατάλαβαν οι Αμερικανοί».

«Αγαπητοί Αμερικανοί φίλοι, καταλαβαίνετε ότι είμαστε εταίροι. Αυτός ήταν ο στόχος μας.»

Αντίθετα, είπε: «Η Ρωσία απλώς παίζει παιχνίδια».

Η Μόσχα από την πλευρά της έχει δηλώσει ότι έχει δεσμευτεί για την επίτευξη ειρήνης και έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι υπονομεύει τη διαδικασία εξαπολύοντας επιθέσεις σε στόχους στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.