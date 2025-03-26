Ρωσία: Πολυετείς ποινές σε μέλη του Τάγματος Αζόφ που πολέμησαν στη Μαριούπολη

Ρωσικό στρατοδικείο επέβαλε σήμερα πολυετείς ποινές κάθειρξης σε 12 μέλη του ουκρανικού νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ, το οποίο ηγήθηκε της προάσπισης της Μαριούπολης κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου και το οποίο η Μόσχα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση».

Οι κατηγορούμενοι για «τρομοκρατική δράση» και για «αρπαγή ή παραμονή στην εξουσία με τη βία» καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης από 13 μέχρι 23 χρόνια, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Mediazona ανέφερε ότι 11 άλλα πρόσωπα, τα οποία η Ρωσία είχε ήδη επιστρέψει στην Ουκρανία στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, επίσης καταδικάστηκαν ερήμην.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται εννέα γυναίκες, οι οποίες είχαν εργαστεί ως μαγείρισσες στον στρατό.

Το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι 12 μέλη του Αζόφ, που εμφανίστηκαν στο δικαστήριο με ξυρισμένα κεφάλια θα εφεσιβάλουν τις ετυμηγορίες και κάποια από αυτά έχουν αρνηθεί κάθε ευθύνη ή έχουν καταθέσει ότι η ομολογία τους αποσπάστηκε δια της βίας, κάτι το οποίο το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο για τις ετυμηγορίες από την ουκρανική πλευρά.

Το Τάγμα Αζόφ, το οποίο είναι απαγορευμένο εντός της Ρωσίας, έχει προκαλέσει την έντονη οργή της Ρωσίας και συχνά χαρακτηρίζεται από τη Μόσχα ως μια συνάθροιση φανατικών νεοναζί που μισούν τη χώρα. Η Ουκρανία απορρίπτει τον χαρακτηρισμό τρομοκρατική οργάνωση.

Το Τάγμα ιδρύθηκε από τον σκληροπυρηνικό εθνικιστή Άντριι Μπιλέτσκι, αλλά στη συνέχεια αποσυνδέθηκε από την πολιτική.

Από το 2014, το Τάγμα ενσωματώθηκε στην Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας και το Κίεβο υποστηρίζει ότι απέβαλε την ακραία εθνικιστική του προέλευση και είναι πλέον απολιτικό.

Για πολλούς Ουκρανούς οι μαχητές του Αζόφ είναι ήρωες που έφτασαν να συμβολίζουν το πνεύμα της εθνικής αντίστασης, προσκολλημένοι στα χαλάσματα της Μαριούπολης καθώς η Ρωσία την πολιορκούσε από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 2022.

Η Ρωσία λέει ότι σχεδόν 2.500 άτομα τελικά παραδόθηκαν, βγαίνοντας από το καταφύγιό τους που περιελάμβανε ένα τεράστιο δίκτυο από υπόγειες σήραγγες κάτω από το μεταλλουργικό εργοστάσιο Azovstal της πόλης.

Το Κρεμλίνο έλεγε την εποχή εκείνη ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διασφαλίσει ότι τα μέλη του Τάγματος θα αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Πριν από τις σημερινές καταδικαστικές αποφάσεις, ο επικεφαλής της κρατικής Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας είχε πει τον περασμένο μήνα ότι τα ρωσικά δικαστήρια έχουν μέχρι στιγμής καταδικάσει 145 μέλη του Αζόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

