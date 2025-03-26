Κάτοικοι της Γαλικίας κατέθεσαν αγωγή στο ισπανικό κράτος για μόλυνση από την εντατική εκτροφή χοίρων

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι κατέθεσαν αγωγή εις βάρος του ισπανικού κράτους και της περιοχής της Γαλικίας σε μια υπόθεση-ορόσημο για καταγγελλόμενη κακοδιαχείριση της μόλυνσης που προκαλείται από την εντατική εκτροφή χοίρων, όπως ανακοίνωσε η ακτιβιστική οργάνωση ClientEarth.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η αδράνεια των αρχών στη μεγαλύτερη παραγωγό χοιρινού στην Ευρώπη παραβίασε την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της βορειοδυτικής αυτής περιοχής, όπου βρίσκεται περίπου το ένα τρίτο των χοιροτροφικών μονάδων της Ισπανίας.

Η ClientEarth, η οποία έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη μαζί με την περιβαλλοντική οργάνωση Friends of the Earth Ισπανίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν η πρώτη φορά που δικαστήριο στην Ευρώπη θα εξετάσει υπόθεση για τον αντίκτυπο που έχουν οι εντατικές επιχειρήσεις κτηνοτροφίας στις υδάτινες πηγές και, κατ'επέκταση στα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων.

Στην αγωγή συμμετέχουν περί τους εννέα ενάγοντες, ανάμεσά τους κάτοικοι και ενώσεις.

Κάτοικοι στην περιοχή Α Λιμία της Γαλικίας λένε ότι η ζωή τους έχει γίνει "αδύνατη" εξαιτίας των εκατοντάδων αγροκτημάτων εντατικής εκτροφής χοίρων και πουλερικών, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία της κοινότητάς τους.

Η δυσοσμία, η οποία εμποδίζει τους κατοίκους να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, είναι μόνο μια πτυχή του προβλήματος, όπως καταγγέλλουν.

Χημικά, όπως νιτρικό άλας, χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανική γεωργία και συχνά καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα και στους υδάτινους ταμιευτήρες.

Στην πληγείσα περιοχή κατοικούν περίπου 20.000 άνθρωποι.

Η δικογραφία υποστηρίζει ότι ένα "υπερβολικά υψηλό επίπεδο νιτρικού άλατος", το οποίο συνιστά κίνδυνο πρόκλησης ορισμένων μορφών καρκίνου και άλλων ασθενειών, έχει καταγραφεί στον τοπικό υδάτινο ταμιευτήρα, όπου μελέτες έχουν εντοπίσει επίσης ανθεκτικά στα αντιβιωτικά βακτήρια και μια υπερβολικά τοξική ουσία, γνωστή ως ηπατοτοξίνη.

«Ανησυχούμε τόσο πολύ για τη μόλυνση που ακόμη κι η ιδέα του να περπατήσουμε κοντά στον ταμιευτήρα έχει γίνει ανέφικτη», αναφέρει η ανακοίνωση επικαλούμενη τον Πάμπλο Αλβάρες Βελόσο, τον πρόεδρο της τοπικής ένωσης της συγκεκριμένης περιοχής.

Οι τοπικές αρχές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες να σχολιάσουν.

Οι καταγγέλλοντες, ανάμεσά τους και η ισπανική ένωση καταναλωτών CECU, αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια έπειτα από την κίνηση αξιωματούχων να εγκρίνουν ανεξέλεγκτα τη λειτουργία νέων χοιροτροφικών μονάδων παρά τις επανειλημμένες απόπειρες των κατοίκων να τους αναγκάσουν να λάβουν μέτρα για τη γεωργική ρύπανση.

«Τόσο το ισπανικό Σύνταγμα όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να είναι σαφέστερα: οι δημόσιες αρχές έχουν νομική υποχρέωση να προστατεύουν τους ανθρώπους από ζημιές--και ακόμη και από την έκθεση στη βλαβερή ρύπανση», δήλωσε η δικηγόρος της ClientEarth Νίβες Νοβάλ.

