Το σχέδιο Στρατηγικής Ετοιμότητας της ΕΕ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων κρίσεων και απειλών, όπως πόλεμοι, πλημμύρες ή πυρκαγιές ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επίτροπος Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Ετοιμότητας της ΕΕ Roxana Mînzatu είπε ότι το μπλοκ ήθελε «να μιλήσει με τους πολίτες μας, όλων των γενεών» για να βεβαιωθεί ότι είναι «εξοπλισμένοι, ειδικευμένοι, προετοιμασμένοι» για να αντιδράσουν σε διακοπές ρεύματος, φυσικές καταστροφές και άλλα πιθανά ζητήματα.

Η υποκείμενη έκθεση αναφέρει ότι η διαχείριση κρίσεων της ΕΕ είναι «κυρίως αντιδραστική, παρά προληπτική», με ανεπαρκή εργαλεία για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων και κατακερματισμένους μηχανισμούς αντίδρασης.

Το σχέδιο της ΕΕ προτείνει 30 δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης «κριτηρίων ελάχιστης ετοιμότητας» για βασικές υπηρεσίες, την ενίσχυση της αποθήκευσης κρίσιμου εξοπλισμού και υλικών και την ενθάρρυνση του κοινού να υιοθετήσει πρακτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της «διατήρησης βασικών προμηθειών για τουλάχιστον 72 ώρες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Αναλυτικά οι βασικοί στόχοι και δράσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν:

Προστασία των βασικών κοινωνικών λειτουργιών της Ευρώπης:

- Αναπτύξτε ελάχιστα κριτήρια ετοιμότητας για βασικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, σχολεία, μεταφορές και τηλεπικοινωνίες.

- Βελτίωση της αποθήκευσης κρίσιμου εξοπλισμού και υλικών.

- Βελτίωση της προσαρμογής στο κλίμα και της διαθεσιμότητας κρίσιμων φυσικών πόρων όπως το νερό.

Προώθηση της ετοιμότητας του πληθυσμού:

- Ενθαρρύνετε το κοινό να υιοθετήσει πρακτικά μέτρα, όπως η διατήρηση βασικών προμηθειών για τουλάχιστον 72 ώρες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης .

- Ενσωματώστε τα μαθήματα ετοιμότητας στα σχολικά προγράμματα και καθιερώστε μια Ημέρα Ετοιμότητας της ΕΕ.

Ενίσχυση του συντονισμού αντιμετώπισης κρίσεων:

- Δημιουργία ενός κόμβου κρίσης της ΕΕ για τη βελτίωση της ολοκλήρωσης μεταξύ των υφιστάμενων δομών κρίσης της ΕΕ.

Ενίσχυση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας:

- Διεξάγετε τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας σε όλη την ΕΕ, ενώνοντας ένοπλες δυνάμεις, πολιτική προστασία, αστυνομία, ασφάλεια, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και πυροσβέστες.

- Διευκόλυνση επενδύσεων διπλής χρήσης.

Ενίσχυση Δυνατοτήτων Προοπτικής και Πρόβλεψης:

-Αναπτύξτε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου και απειλών σε επίπεδο ΕΕ, συμβάλλοντας στην πρόληψη κρίσεων όπως φυσικές καταστροφές ή υβριδικές απειλές.

Αύξηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:

-Δημιουργήστε μια Ομάδα Ετοιμότητας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

-Διαμορφώστε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης με τις επιχειρήσεις για να εξασφαλίσετε ταχεία διαθεσιμότητα βασικών υλικών, αγαθών και υπηρεσιών και να εξασφαλίσετε κρίσιμες γραμμές παραγωγής.

Ενίσχυση της συνεργασίας με εξωτερικούς εταίρους:

Συνεργαστείτε με στρατηγικούς εταίρους όπως το ΝΑΤΟ για τη στρατιωτική κινητικότητα, το κλίμα και την ασφάλεια, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα και την αμυντική βιομηχανία.

«Οι νέες πραγματικότητες απαιτούν ένα νέο επίπεδο ετοιμότητας στην Ευρώπη. Οι πολίτες μας, τα κράτη μέλη μας και οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να δράσουν τόσο για να αποτρέψουν κρίσεις όσο και για να αντιδράσουν γρήγορα όταν πλησιάζει μια καταστροφή. Κράτη και έμπιστους εταίρους στη γειτονιά για να σώσουν ζωές και μέσα διαβίωσης» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Η έκθεση Niinistö για την ετοιμότητα και την ετοιμότητα της ΕΕ στην οποία και βασίζεται το σχέδιο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση της πολιτικής και στρατιωτικής ετοιμότητας και της προθυμίας της Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις σημερινές αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας – στην υγεία, τη μετανάστευση, την τεχνολογική ασφάλεια, το κλίμα, την άμυνα ή την οικονομία– είναι επείγουσα.

Η έκθεση ζητά μια βαθιά αλλαγή νοοτροπίας και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και δίνουμε προτεραιότητα στην ετοιμότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνώρισε επίσης ότι η ετοιμότητα δεν αποτελεί μόνο εθνική ευθύνη, αλλά και κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια που απαιτεί τον ισχυρότερο ρόλο της Ένωσης στο συντονισμό και την υποστήριξη των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

