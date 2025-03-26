Μία δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης σκοτώθηκε από την έκρηξη «νάρκης του εχθρού» στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, στη μεθόριο με την Ουκρανία.

«Η Άννα Προκοφίεβα, πολεμική ανταποκρίτρια του Pervy Kanal, σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Αυτό συνέβη στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, όπου η ομάδα βιντεοσκόπησης (…) έπεσε σε νάρκη του εχθρού», επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο, προσθέτοντας ότι έχει τραυματιστεί ένας εικονολήπτης.

Ο εικονολήπτης αυτός, ο Ντμίτρι Βολκόφ, βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση», επεσήμανε ο Αλεξάντρ Κινστέιν, κυβερνήτης της γειτονικής περιφέρειας Κουρσκ σε νοσοκομείο της οποίας νοσηλεύεται ο τραυματίας.

Η 35χρονη Προκοφίεβα έκανε ρεπορτάζ «στην περιοχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να περιγράψει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Τη Δευτέρα ένας δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας οδηγός σκοτώθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τους εργοδότες τους, τη ρωσική εφημερίδα Izvestia και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda που εξαρτάται από το υπουργείο Άμυνας.

Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους καλύπτοντας τις μάχες στην ουκρανική πλευρά του μετώπου.

Τουλάχιστον 15 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί εν ώρα υπηρεσίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Ουκρανία ότι στοχοθετεί Ρώσους δημοσιογράφους, κάποιοι από τους οποίους έχουν σκοτωθεί. Ωστόσο αρνείται συστηματικά την ευθύνη για τους θανάτους δημοσιογράφων που αποδίδονται σε πλήγματα του ρωσικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.