Ουκρανία και Ρωσία ανακοίνωσαν νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου

Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, επικαλούμενα ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Η ανταλλαγή έγινε στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών.

«Οι άνθρωποι μας επιστρέφουν σπίτι τους από την ρωσική αιχμαλωσία. Είναι πολεμιστές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Φρουράς, της Κρατικής Συνοριοφυλακής. Οι περισσότεροι του βρίσκονταν σε αιχμαλωσία από το 2022» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Μια ομάδα Ρώσων στρατιωτών επαναπατρίστηκε από το έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν διευκρίνισε τον αριθμό των στρατιωτών σε αυτή τη νέα ανταλλαγή.

