Τις κινήσεις τους στη γεωπολιτική σκακιέρα και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το Ουκρανικό ζήτημα αναμένεται να ξεδιπλώσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες οι... τρεις συν ένας μεγάλοι παίκτες που εμπλέκονται ή θέλουν να εμπλέκονται στον μεγάλο πόλεμο που διεξάγεται στην καρδιά της Ευρώπης.

ΗΠΑ, Ρωσία και Ουκρανία αναμένεται να κάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα να έχουν κάνει ήδη τις πρώτες μυστικές συνεννοήσεις και το Κίεβο να παρακολουθεί σχεδόν σαν θεατής, την ίδια στιγμή που η Ευρώπη, κυρίως μέσω του Εμανουέλ Μακρόν, αναζητεί εναγωνίως έναν ρόλο στο παιχνίδι που παίζεται, το οποίο «κρύβει» τεράστια συμφέροντα σε όλα τα επίπεδα.

Το ζητούμενο, λοιπόν και ενόψει των συνομιλιών που θα ξεκινήσουν στη Σαουδική Αραβία μέσα στην εβδομάδα, είναι το τι σκέφτονται και πώς θα πράξουν οι τρεις συν ένας «παίκτες».

ΗΠΑ: Οι επαφές με τη Μόσχα και η κριτική των «συμμάχων»

Μετά την ταπεινωτική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς στον Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέστειλε τη Δευτέρα τη στρατιωτική βοήθεια και τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει η στρατιωτική άμυνα της Ουκρανίας.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα έχει θεμελιώδη αντίκτυπο στην ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τον εαυτό της - και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοι του Τραμπ λένε ότι είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι είναι ευθυγραμμισμένος με τη Ρωσία.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρη ότι βλέπει την κίνηση ως πίεση στον Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά και να παραχωρήσει σε μια γρήγορη κατάπαυση του πυρός.

Την Παρασκευή, υπήρξε μια σπάνια στιγμή κριτικής για τη Μόσχα από τον Τραμπ, καθώς απείλησε με κυρώσεις, παρόλο που έχουν ήδη επιβληθεί αυστηρές κυρώσεις, για να προσπαθήσει να αποτρέψει τους εντεινόμενους βομβαρδισμούς της στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν «κάνει στην Ουκρανία ότι θα έκανε ο καθένας». Τα συμπεράσματα δικά σας...

Αλλά εκτός από αυτό, πρόκειται για μια κυβέρνηση που έχει επανειλημμένα επιπλήξει τον υποτιθέμενο σύμμαχό της, αλλά απέφυγε από οποιαδήποτε τέτοια κριτική στον αντίπαλό της.

Ρωσία: Σφυροκοπεί την Ουκρανία και περιμένει - «Όλα τα χαρτιά δικά της»

Μέχρι την απειλή κυρώσεων του Τραμπ, αυτή ήταν άλλη μια εβδομάδα που όλη η πίεση φαινόταν να είναι στο Κίεβο. Η αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας και πληροφοριών είναι μια από τις χειρότερες αποτυχίες για την Ουκρανία.

Οι επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία που ακολούθησαν υποδηλώνουν ότι η Μόσχα είναι στην ευχάριστη θέση να συνεχίσει να λειτουργεί ως συνήθως στον πόλεμο.

Εξακολουθεί να επιμένει ότι οι αρχικοί στόχοι της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» πρέπει να επιτευχθούν και να καταληφθεί περισσότερη ουκρανική γη.

Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αυτή την εβδομάδα ότι η Αμερική του Τραμπ μπορεί να μην είναι πλέον «στο πλευρό μας» είναι μουσική και στα αυτιά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είναι μια κατάσταση στην οποία ο Πούτιν μπορεί να καθίσει πίσω και να απολαύσει το θέαμα των ρωγμών που εμφανίζονται στη δυτική συμμαχία. Είναι μια κατάσταση που εργάζεται για να πετύχει χρόνια, αν όχι δεκαετίες. Πολύ δε περισσότερο όταν ακούει τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι «η Ρωσία έχει όλα τα χαρτιά δικά της» ενόψει της διαπραγμάτευσης.

Την ερχόμενη Τρίτη, εκπρόσωποι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ κάθονται για συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία. Η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά, αλλά θα νιώθει σίγουρη.

Ουκρανία: Αγωνία για τις νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η εβδομάδα που πέρασε δεν ήταν καλή για την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι συνέπειες από τη θεαματική σύγκρουσή του στο Οβάλ Γραφείο με τον Τραμπ επιδεινώθηκαν στο Κίεβο αφού οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι αρνήθηκε το αίτημα του Τραμπ για «ρητή δημόσια συγγνώμη», αντ' αυτού έγραψε μια επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ και χαρακτήρισε την αναμέτρησή τους στον Λευκό Οίκο «λυπηρή».

Προκειμένου να καλύψει μέρος της ζημιάς, ο Ζελένσκι αναζήτησε περισσότερη ευρωπαϊκή υποστήριξη στις Βρυξέλλες. Αλλά ενώ εξασφάλισε δημόσιες εκδηλώσεις αλληλεγγύης, δεν έλαβε τις σταθερές στρατιωτικές δεσμεύσεις, για τις οποίες ήλπιζε. Το ερώτημα είναι θεμελιώδες. Μπορεί η Ευρώπη να του δώσει αυτό που θέλει; Και ακόμη ειδικότερα, θέλει;

Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν μια περιορισμένη εκεχειρία στη θάλασσα και στον αέρα – μια ιδέα που υποστηρίζεται από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει αβέβαιος.

Ευρώπη: Η Γαλλία και οι... άλλοι

Υπήρξαν τόσες πολλές ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής που θα ήταν δύσκολο να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Τι θέλει και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την Ουκρανία;

Οι ηγέτες της Ευρώπης ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι η ομπρέλα ασφαλείας στην οποία στηρίχτηκαν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να μην υπάρχει πλέον.

Υπάρχει ευρεία συναίνεση που χρειάζεται η Ευρώπη για να βοηθήσει την Ουκρανία. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν «έναν συνασπισμό των προθύμων», εάν μπορέσει να βρεθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Η Ρωσία μισεί την ιδέα, αλλά ο Μακρόν θα συγκεντρώσει τους αρχηγούς του στρατού την Τρίτη για να επεξεργαστούν ένα σχέδιο.

Όμως τώρα τίθενται πολύ μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά με το πώς η Ευρώπη προστατεύεται από αυτό που η επικεφαλής της Επιτροπής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποκαλεί «ξεκάθαρο και παρών κίνδυνο».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι» αν οι ΗΠΑ δεν είναι εκεί για να βοηθήσουν, λέει ο Μακρόν. Η ΕΕ μιλά τώρα για ένα σχέδιο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας.

Και ο εν αναμονή καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έχει εγείρει την πιθανότητα η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να επεκτείνουν την πυρηνική τους αποτροπή σε όλη την Ευρώπη.

Ο Μακρόν ήταν δεκτικός σε αυτό, αν και η πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας θα ήταν περιορισμένη και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο Παρίσι.

Αυτό βρίσκεται στην καρδιά του αμυντικού προβλήματος της Ευρώπης. Χωρίς τις ΗΠΑ, μπορούν μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες να συγκεντρώσουν τους πόρους τους και να βασιστούν η μία στην άλλη; Για μικρότερα κράτη όπως η Λιθουανία δεν υπάρχει επιλογή.

Αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει και ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ λέει ξεκάθαρα ότι θα ήταν ασφαλέστερο «αν έχουμε το δικό μας πυρηνικό οπλοστάσιο».

Τι προτίθεται να κάνει η Ευρώπη και αν μπορεί να καλύψει και την Ουκρανία; Άδηλο... Το μέλλον θα δείξει.

Πηγή: skai.gr

