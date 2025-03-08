Το Ισραήλ θα στείλει τη Δευτέρα στο Κατάρ αντιπροσωπεία για να συζητήσει με τους διεθνείς μεσολαβητές για τη συνέχιση της εκεχειρίας με τη Χαμάς, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ αποδέχεται την πρόσκληση των μεσολαβητών που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα στείλει μια αντιπροσωπεία τη Δευτέρα στην Ντόχα με στόχο να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

