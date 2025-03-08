Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που πέφτει από χθες, Παρασκευή, τα ξημερώματα στην Μπαΐα Μπλάνκα, ένα λιμάνι σε απόσταση 600 χιλιομέτρων νοτίως του Μπουένος Άιρες.

«Έχουμε ήδη 12 νεκρούς, επτά έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες Χαβιέρ Αλόνσο στον τηλεοπτικό σταθμό TN.

Η υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Πατρίσια Μπούλριτς, η οποία μετέβη επιτόπου, δήλωσε σε συνέντευξή της στον τοπικό ραδιοσταθμό Radio Mitre ότι η Μπαΐα Μπλάνκα είναι «μια κατεστραμμένη πόλη» και ότι αναζητούνται δύο κορίτσια που «παρασύρθηκαν από τα νερά».

Σύμφωνα με τον Τύπο της Αργεντινής, πρόκειται για δύο αδελφές ηλικίας ενός και τεσσάρων ετών.

Από τα 12 θύματα, τουλάχιστον τα πέντε έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι δημοτικές αρχές, οι οποίες δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι νεκροί σ' αυτή την πόλη των 350.000 κατοίκων.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους αυξήθηκε από 1.128 σε 1.321 από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Όπως ανακοινώθηκε, μέσα σε οκτώ ώρες έπεσαν 400 χιλιοστά βροχή, δηλαδή όση πέφτει σε διάστημα ενός έτους.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο», δήλωσε ο Χαβιέρ Αλόνσο. «Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα ήταν το 1930 με 175 χιλιοστά. Αυτή εδώ είναι σχεδόν τριπλάσια», τόνισε.

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε επείγουσα βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων πέσος (8,6 εκατ. ευρώ).

Η τηλεόραση μετέδωσε εικόνες νοσηλευτριών και ιατρικού προσωπικού να απομακρύνουν στην αγκαλιά τους μωρά από τη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Χοσέ Πένα, του μεγαλύτερου της πόλης.

Οι δημοτικές αρχές της Μπαΐα Μπλάνκα ακύρωσαν όλες τις δραστηριότητες στην πόλη για την Παρασκευή και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, μην επιτρέποντας «παρά μόνο τις μετακινήσεις με βαρέα οχήματα» ενόψει επιχειρήσεων διάσωσης.

Το αεροδρόμιο της Μπαΐα Μπλάνκα έκλεισε μέχρι νεωτέρας και οι αρχές έκοψαν μερικές πηγές ηλεκτροδότησης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξιών.

Πηγή: skai.gr

