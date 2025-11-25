Ουκρανικό: Μυστικές διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι

Σε εξέλιξη μυστικές διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας. Συνεδρίαση των «προθύμων συμμάχων» του Κιέβου για τα επόμενα βήματα.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Σε νέο γύρο, αυτή τη φορά μυστικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία προχωρούν σήμερα οι ΗΠΑ. Στο Άμπου Ντάμπι είναι σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού υπουργού για θέματα Στρατού Νταν Ντρίσκολ με τον επικεφαλής των μυστικών πληροφοριών της Ουκρανίας και μια ρωσική αντιπροσωπεία, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» πραγματοποιεί τηλεδιάσκεψη υπό την αιγίδα του Γάλλου προέδρου και του Βρετανού πρωθυπουργού.

Πηγή: Deutsche Welle

Η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι, πάντως, έρχεται μετά την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στις συνομιλίες μεταξύ ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών στη Γενεύη. Οι συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχονται ύστερα από ημέρες συναντήσεων υψηλής σημασίας στο Κίεβο και στη Γενεύη, κατά τις οποίες ο Νταν Ντρίσκολ παρέδωσε το αμφιλεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Ύστερα από πολύωρες συνομιλίες, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών κατέληξαν σε μια νέα ειρηνευτική συμφωνία 19 σημείων, κάπως πιο ευνοϊκή για το Κίεβο. Ωστόσο, άφησαν τα πιο πολιτικά ευαίσθητα στοιχεία, όπως το εδαφικό, να συζητηθούν μεταξύ των προέδρων των χωρών.Συνεδρίαση των «προθύμων συμμάχων» του ΚιέβουΣτην Ευρώπη, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών με τη συμμετοχή και του ΓΓ του ΝΑΤΟ θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία σε μια πιθανή εκεχειρία, αλλά και την αποστολή μιας δύναμης, που θα είναι όμως μακριά από την «πρώτη γραμμή» των μαχών, για την παροχή εκπαίδευσης και ασφάλειας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, οι Ευρωπαίοι αισθάνονται πιο αισιόδοξοι ως προς το ειρηνευτικό σχέδιο, καθώς αυτή τη φορά οι Αμερικανοί φαίνεται ότι εισάκουσαν τις ανησυχίες τους. Στη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιχείρησαν να τροποποιήσουν τα πιο προβληματικά σημεία του κειμένου, ώστε να περάσουν όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκοί όροι για την Ουκρανία. «Δεν μιλάμε για αντιπροτάσεις. Αυτό που έχει σημασία στο τέλος είναι το περιεχόμενο ενός ειρηνευτικού σχεδίου» τόνισε χθες η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο.Μήνυμα ΜακρόνΣαφές υπήρξε το μήνυμα του Γάλλου προέδρου σήμερα πως δεν θα γίνει δεκτή καμία συμφωνία που ισοδυναμεί με «συνθηκολόγηση» του Κιέβου και που θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να «θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά μας».Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο Μακρόν πρόσθεσε ότι μόνο το Κίεβο θα πρέπει να αποφασίσει για εδαφικές παραχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η χρήση των ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να αποφασιστεί από την Ευρώπη.

