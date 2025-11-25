Λογαριασμός
Τρεις ακόμα νεκροί όμηροι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας - «Παραβίαση» της συμφωνίας, λέει το Ισραήλ 

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρότητα» την καθυστέρηση στην παράδοση, κάνοντας λόγο για «άλλη μια παραβίαση της συμφωνίας» εκεχειρίας

ομηροι

Εχθες, η  Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη σορό ενός ομήρου στην κεντρική Γάζα, σε περιοχή που ελέγχει το Ισραήλ, αλλά δεν κατάφερε να την παραδώσει στο Ισραήλ. 

Σήμερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρότητα» την καθυστέρηση στην παράδοση της σορού, κάνοντας λόγο για «άλλη μια παραβίαση της συμφωνίας» εκεχειρίας,  αλλά δεν απειλεί με κάποια συγκεκριμένη δράση.

«Λόγω της ανακοίνωσης της Ισλαμικής Τζιχάντ για τον εντοπισμό των λειψάνων ενός δολοφονημένου ομήρου», αναφέρει το Γραφείο του Πρωθυπουργού, «το Ισραήλ αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρότητα την καθυστέρηση στην άμεση παράδοσή τους.

«Αυτό αποτελεί άλλη μια παραβίαση της συμφωνίας», αναφέρει. «Το Ισραήλ απαιτεί την άμεση επιστροφή των τριών δολοφονημένων ομήρων, των οποίων οι σοροί εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας».

Οι σοροί δύο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού υπηκόου εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα: του Dror Or, του Αρχιλοχία Ran Gvili και του Sudthisak Rinthalak.

Οι μαχητές της Χαμάς έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό τους, λόγω των κατεστραμμένων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμού υποδομών και κτιρίων. 
 

