Οι πρώτες εικόνες του Diddy μέσα από την φυλακή: «Γερασμένος» με άσπρα μαλλιά και μούσια 

O 56χρονος Sean "Diddy" Combs φοράει γκρι πουλόβερ και ασορτί φόρμα, τα μαλλιά και τα μούσια του να έχουν ασπρίσει και χαμογελάει σε έναν συγκρατούμενό του

DIDDY

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι πρώτες εικόνες του διάσημου πρώην ράπερ Diddy μέσα από την φυλακή, όπου εκτίει ποινή 4 ετών για καταδίκες σχετιζόμενες με πορνεία. 

Στο βίντεο μέσα από την ομοσπονδιακή φυλακή του Νιου Τζέρσι Fort Dix, ο 56χρονος Sean "Diddy" Combs φοράει γκρι πουλόβερ και ασορτί φόρμα, με τα μαλλιά και τα μούσια του να έχουν ασπρίσει και χαμογελάει σε έναν συγκρατούμενό του. 

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το TMZ, ο Combs ήταν ντυμένος με την ίδια ενδυμασία φυλακής - καθώς και με ένα σκούρο σακάκι και ένα κίτρινο πλεκτό σκούφο - ενώ εργαζόταν μέσα στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου.

Ο Diddy μεταφέρθηκε στις φυλακές χαμηλής ασφαλείας του Νιου Τζέρσεϊ από το Κέντρο Κράτησης Metropolitan στη Νέα Υόρκη στα τέλη Οκτωβρίου, μετά από αίτημα του ίδιου, αναφέροντας πως θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης που προσφέρει το Fort Dix.

Η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί  στις 4 Ιουνίου 2028, σύμφωνα με αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών. 

