Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι πρώτες εικόνες του διάσημου πρώην ράπερ Diddy μέσα από την φυλακή, όπου εκτίει ποινή 4 ετών για καταδίκες σχετιζόμενες με πορνεία.

Στο βίντεο μέσα από την ομοσπονδιακή φυλακή του Νιου Τζέρσι Fort Dix, ο 56χρονος Sean "Diddy" Combs φοράει γκρι πουλόβερ και ασορτί φόρμα, με τα μαλλιά και τα μούσια του να έχουν ασπρίσει και χαμογελάει σε έναν συγκρατούμενό του.

Sean "Diddy" Combs, who is serving a 50-month sentence for prostitution-related convictions, was pictured in a gray pullover and matching sweatpants in his first video from federal prison. https://t.co/CbE0PhxTyU pic.twitter.com/u9Ws9Bc4Nw — E! News (@enews) November 25, 2025

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το TMZ, ο Combs ήταν ντυμένος με την ίδια ενδυμασία φυλακής - καθώς και με ένα σκούρο σακάκι και ένα κίτρινο πλεκτό σκούφο - ενώ εργαζόταν μέσα στη βιβλιοθήκη του παρεκκλησίου.

Sean "Diddy" Combs is seen in New Jersey's Fort Dix prison in one of the first up-close videos we have received of the disgraced rapper since he was sentenced. 🎥: BACKGRID pic.twitter.com/pRejkyhCgT — Page Six (@PageSix) November 24, 2025

Ο Diddy μεταφέρθηκε στις φυλακές χαμηλής ασφαλείας του Νιου Τζέρσεϊ από το Κέντρο Κράτησης Metropolitan στη Νέα Υόρκη στα τέλη Οκτωβρίου, μετά από αίτημα του ίδιου, αναφέροντας πως θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης που προσφέρει το Fort Dix.

Η αποφυλάκισή του έχει προγραμματιστεί στις 4 Ιουνίου 2028, σύμφωνα με αρχεία του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών.

Πηγή: skai.gr

