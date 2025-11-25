Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανεπιθύμητη η Γκρέτα Τούνμπεργκ στη Βενετία - «Έβαψε» πράσινο το Μεγάλο Κανάλι (βίντεο)

Απαγόρευση εισόδου στην πόλη για 48 ώρες στους ακτιβιστές που έριξαν χρωστική στο Μεγάλο Κανάλι και κρέμασαν ένα πανό «Σταματήστε την Οικοκτονία» 

ΒΕΝΕΤΙΑ

Σε μία δράση κατά της κλιματικής αλλαγής προχώρησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι ακτιβιστές του Extinction Rebellion, βάφοντας τη Δευτέρα πράσινο το διάσημο Grand Canal (Μεγάλο Κανάλι) της Βενετίας. 

Οι ακτιβιστές έριξαν χρωστική στο Μεγάλο Κανάλι και κρέμασαν ένα πανό από τη Γέφυρα του Ριάλτο που έγραφε «Σταματήστε την Οικοκτονία».

Στην 22χρονη ακτιβίστρια και άλλα 35 άτομα, οι δημοτικές αρχές επέβαλλαν πρόστιμο 150 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην πόλη για 48 ώρες, χαρακτηρίζοντάς τους «ανεπιθύμητους». 

Το Extinction Rebellion ανακοίνωσε ότι οι ακτιβιστές του έριξαν μία  φιλική προς το περιβάλλον χρωστική σε κανάλια, ποτάμια, λίμνες και σιντριβάνια σε 10 ιταλικές πόλεις για να καταδείξουν «τις τεράστιες επιπτώσεις της κλιματικής κατάρρευσης».

Οι ακτιβιστές φέρεται να έριξαν τη χρωστική σε σιντριβάνια στη Γένοβα και την Πάδοβα, καθώς και στον ποταμό Πάδο στο Τορίνο, στον ποταμό Ρένο στην Μπολόνια και στον ποταμό Τάρο στον Τάραντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βενετία Γκρέτα Τούνμπεργκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark