Σε μία δράση κατά της κλιματικής αλλαγής προχώρησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι ακτιβιστές του Extinction Rebellion, βάφοντας τη Δευτέρα πράσινο το διάσημο Grand Canal (Μεγάλο Κανάλι) της Βενετίας.

Οι ακτιβιστές έριξαν χρωστική στο Μεγάλο Κανάλι και κρέμασαν ένα πανό από τη Γέφυρα του Ριάλτο που έγραφε «Σταματήστε την Οικοκτονία».

Climate activists released an environmentally harmless dye in Venice's Grand Canal, turning it green.



The Extinction Rebellion group said its aim was to highlight "the massive effects of climate collapse." pic.twitter.com/y7BtUWhaxL — DW News (@dwnews) November 25, 2025

Στην 22χρονη ακτιβίστρια και άλλα 35 άτομα, οι δημοτικές αρχές επέβαλλαν πρόστιμο 150 ευρώ και απαγόρευση εισόδου στην πόλη για 48 ώρες, χαρακτηρίζοντάς τους «ανεπιθύμητους».

Το Extinction Rebellion ανακοίνωσε ότι οι ακτιβιστές του έριξαν μία φιλική προς το περιβάλλον χρωστική σε κανάλια, ποτάμια, λίμνες και σιντριβάνια σε 10 ιταλικές πόλεις για να καταδείξουν «τις τεράστιες επιπτώσεις της κλιματικής κατάρρευσης».

🟩 ACQUE VERDI IN TUTTA ITALIA 🟩

Torino, Bologna, Milano, Parma, Taranto, Venezia, Trieste, Palermo, Padova e Genova.

Extinction Rebellion ha colorato di verde le acque di 10 città italiane per denunciare le politiche ecocide del governo italiano. pic.twitter.com/guwk3bOVvB — Extinction Rebellion Italia (@XrItaly) November 22, 2025

Οι ακτιβιστές φέρεται να έριξαν τη χρωστική σε σιντριβάνια στη Γένοβα και την Πάδοβα, καθώς και στον ποταμό Πάδο στο Τορίνο, στον ποταμό Ρένο στην Μπολόνια και στον ποταμό Τάρο στον Τάραντα.

Πηγή: skai.gr

