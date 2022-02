Διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της Μόσχας για απόσυρση στρατευμάτων γύρω από την Ουκρανία, νέες δορυφορικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι νέες δορυφορικές εικόνες της ιδιωτικής εταιρείας Maxar των τελευταίων 48 ωρών συνεχίζουν να δείχνουν αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Λευκορωσία, την Κριμαία και τη δυτική Ρωσία.

Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν μάλιστα και μια νέα πλωτή γέφυρα πάνω από τον ποταμό Πριπιάτ στη Λευκορωσία που δεν υπήρχε προηγουμένως.

Την ίδια στιγμή, νέο ρωσικό βίντεο δείχνει στρατεύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό να επιστρέφουν στις μόνιμες βάσεις τους μετά το πέρας γυμνασίων. Η τοποθεσία του βίντεο του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας δεν αναφέρεται πουθενά.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus https://t.co/48h7q37h7C via @ChristopherJM pic.twitter.com/YPBbE7PhsW