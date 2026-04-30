Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil, στο Περμ - Σε απόσταση περίπου 1.500 χλμ.

διυλιστήριο στο Περμ

Πλήγμα από ουκρανικά drones δέχθηκε διυλιστήριο του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Lukoil, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Περμ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επλήγη βασική εγκατάσταση πρωτογενούς επεξεργασίας πετρελαίου του διυλιστηρίου, το οποίο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, SBU, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Ρωσία και βρίσκεται περίπου 1.500 χιλιόμετρα, δηλαδή 932 μίλια, από την Ουκρανία.

Η SBU πρόσθεσε επίσης ότι έπληξε εκ νέου σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία Ρωσία διυλιστήρια πετρέλαιο Lukoil
