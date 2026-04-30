Πλήγμα από ουκρανικά drones δέχθηκε διυλιστήριο του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Lukoil, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Περμ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επλήγη βασική εγκατάσταση πρωτογενούς επεξεργασίας πετρελαίου του διυλιστηρίου, το οποίο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, SBU, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη Ρωσία και βρίσκεται περίπου 1.500 χιλιόμετρα, δηλαδή 932 μίλια, από την Ουκρανία.

Η SBU πρόσθεσε επίσης ότι έπληξε εκ νέου σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης.

The other big story so far today is another successful Ukrainian attack on oil targets in Russia's Perm' region.



Yesterday it was the pumping station, but today they went for, and hit, the refinery itself.



There are so many incredible videos from LUKOIL-Permnefteorgsintez! pic.twitter.com/qlTRCohEFl — Tim White (@TWMCLtd) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

