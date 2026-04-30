Στον φυλακισμένο επιχειρηματία μέσων ενημέρωσης, Τζίμι Λάι, απονεμήθηκε το βραβείο ελευθερίας του λόγου της Deutsche Welle για τη συμβολή του στο κίνημα υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ.

Ο γερμανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δήλωσε την Πέμπτη ότι στον Λάι θα παρουσιαστεί ερήμην η 12η απονομή του βραβείου στις 23 Ιουνίου στο DW Global Media Forum στη Βόννη. Η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Barbara Massing, επαίνεσε τον 78χρονο ιδρυτή του πλέον κλειστού ειδησεογραφικού μέσου Apple Daily επειδή στάθηκε «αταλάντευτα υπέρ της ελευθερίας του τύπου στο Χονγκ Κονγκ με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο».

«Με την Apple Daily, έδωσε στους δημοσιογράφους μια πλατφόρμα για ελεύθερη ενημέρωση και φωνή στο δημοκρατικό κίνημα του Χονγκ Κονγκ», δήλωσε. «Η δέσμευσή του μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του τύπου δεν είναι ποτέ δεδομένη – πρέπει να υπερασπίζεται συνεχώς. Με το βραβείο ελευθερίας του λόγου της DW, τιμούμε την απαραίτητη αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες».

Το έργο του Λάι

Ο Λάι, Βρετανός υπήκοος, ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες και ένθερμους υποστηρικτές της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ πριν από τη φυλάκισή του. Παρείχε οικονομική στήριξη σε δημοκρατικά κόμματα και πολιτικούς και συμμετείχε σε μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυριαρχίας του Πεκίνου το 2019 και το 2020.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Λάι το 2020, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε την Apple Daily και τις πολιτικές του διασυνδέσεις για να ασκήσει πίεση σε ξένες κυβερνήσεις ώστε να επιβάλουν κυρώσεις στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ τον καταδίκασε σε 20 χρόνια φυλάκιση τον Φεβρουάριο με κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη «συνωμοσία για συνεργασία με ξένες δυνάμεις» και τη δημοσίευση «στασιαστικού υλικού». Καταδικάστηκε βάσει του δρακόντειου νόμου περί εθνικής ασφάλειας της πόλης, ο οποίος επιβλήθηκε από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα το 2020.

Η απόφαση καταδικάστηκε ως πολιτικά υποκινούμενη από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βρετανική κυβέρνηση, με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) να προειδοποιεί ότι η διάρκεια της ποινής του ισοδυναμεί «ουσιαστικά με θανατική ποινή».

Η καταδίκη του Λάι ήταν το αποκορύφωμα μιας πολυετούς ιστορίας που οι επικριτές λένε ότι αντιπροσωπεύει τη μεταμόρφωση του Χονγκ Κονγκ από μια σε μεγάλο βαθμό ελεύθερη πόλη μετά την επιστροφή της στην Κίνα το 1997 -έπειτα από περισσότερα από 150 χρόνια βρετανικής κυριαρχίας- σε μια πόλη όπου η διαφωνία καταστέλλεται άγρια.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι η επιβολή του νόμου ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην πόλη.

Ο Λάι, ο οποίος γεννήθηκε στη νότια Κίνα το 1947 και διέφυγε στο Χονγκ Κονγκ το 1960, δήλωσε ότι οφείλει «τα πάντα στον λαό του Χονγκ Κονγκ» και ότι μια ποινή φυλάκισης θα ήταν «λύτρωση» για την «υπέροχη ζωή» που του χάρισε η περιοχή.

Πηγή: skai.gr

