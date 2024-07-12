Ουκρανία: Ζητάει άδεια από τους συμμάχους για επιθέσεις στη Ρωσία

Το Κίεβο θέλει οι σύμμαχοί του να άρουν τους περιορισμούς για επιθέσεις μακράς εμβέλειας στο εσωτερικό της Ρωσίας, ώστε να μπορεί να καταστρέψει συστηματικά τις ρωσικές αεροπορικές βάσεις όπου σταθμεύουν αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ένας εκ των συμβούλων του Ουκρανού προέδρου.

Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε με ανάρτηση του στο Χ ότι το Κίεβο επιδιώκει την καταστροφή των αεροπορικών βάσεων από τις οποίες απογειώνονται ρωσικά αεροσκάφη για να πραγματοποιήσουν «εσκεμμένα μαζικά πλήγματα κατά του άμαχου πληθυσμού και πολιτικών υποδομών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

