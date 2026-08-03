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ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μύρισε... Ελλάδα η μεταγραφή του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ: Κέρασε γύρο τους φίλους της ομάδας

Οι Βεστφαλοί βρήκαν έναν όμορφο και ελληνικά παραδοσιακό τρόπο για να παρουσιάσουν τον 18χρονο διεθνή εξτρέμ, καθώς τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε ένα γυράδικο

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Καρέτσας

Το απόγευμα της Δευτέρας (03/08) πήρε... σάρκα και οστά η μεγάλη και σπουδαία μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Οι Βεστφαλοί βρήκαν έναν όμορφο και ελληνικά παραδοσιακό τρόπο για να παρουσιάσει τον 18χρονο διεθνή εξτρέμ, καθώς, τα αποκαλυπτήρια έγιναν σε ένα γυράδικο, ονόματι «Olympia Grill».

Μάλιστα, ο Καρέτσας δεν έχασε την ευκαιρία να κεράσει γύρο και άλλα ελληνικά φαγητά τους φίλους της BVB, που παρευρέθηκαν στο κατάστημα για την ανακοίνωση της μεταγραφής.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ
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