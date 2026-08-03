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Νίστρουπ: Άναψε… πράσινο για Γκαρσία, για data, ποιότητα - Ανάλυση

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι μια επιλογή που θα λύσει τα χέρια του Νίστρουπ σε δυο θέσεις, με τα χαρακτηριστικά του να ταιριάζουν στα θέλω του προπονητή στα δεξιά

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Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός δεξιού εξτρέμ με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Με τον παίκτη που βρίσκεται στο κάδρο να είναι ο Λιβάι Γκαρσία. Ένας γνώριμος παίκτης για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς έχει φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ.

Προς το παρόν οι πράσινοι βρίσκονται σε συζητήσεις με την Σπάρτακ Μόσχας για δανεισμό με οψιον αγορας. Που δεν φτάνει όμως τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι Ρώσοι στην ΑΕΚ τον χειμώνα του 2025. Όμως το ποσό θα είναι αρκετά μεγάλο.

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