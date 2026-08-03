Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους, λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν «τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους», ανέφερε η MetOffice στην ανακοίνωσή της.

«Ο συνδυασμός της ξηρασίας-ρεκόρ, της υπερβολικής ζέστης και της άνευ προηγουμένου ηλιοφάνειας σηματοδοτεί έναν από τους πιο αξιοσημείωτους μήνες στα ιστορικά αρχεία μας», είπε η Έιμι Ντόχερτι, επιστημονική υπεύθυνη της υπηρεσίας.

Συνολικά, τον Ιούλιο στην Αγγλία έπεσαν 6,5 χιλιοστά βροχής, δηλαδή μετά βίας το 10% του μέσου όρου για την εποχή. Στην Ουαλία καταγράφηκαν 9,3 χιλιοστά βροχής, δηλαδή το 9% του φυσιολογικού. Στη νότια Αγγλία, ο Ιούλιος ήταν επίσης ο πιο ξηρός που έχει καταγραφεί ποτέ για οποιονδήποτε μήνα από το 1836 και μετά, με μόλις 1,9 χιλιοστά βροχής, δηλαδή το 3% του μέσου όρου.

Από τις αρχές του έτους, σε τέσσερις μήνες έχουν καταγραφεί βροχοπτώσεις ανώτερες του μέσου όρου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος και Ιούνιος) και σε άλλους τρεις, μικρότερες (Απρίλιος, Μάιος και Ιούλιος), σύμφωνα με τη MetOffice.

Από την Κυριακή, η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) έθεσε πολλές περιοχές της Αγγλίας, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Λονδίνου, σε «πορτοκαλί» συναγερμό λόγω του καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα μέχρι την Τετάρτη. Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα και θα πέσει κάτω από τους 30 μέχρι την Τετάρτη.

Τα κύματα καύσωνα που σημειώθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο ενδέχεται να ευθύνονται για 2.877 θανάτους στην Αγγλία, σύμφωνα με στοιχεία της UKHSA που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

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