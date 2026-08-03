Ακριβή μου βενζίνη: Έκρηξη στις κλοπές καυσίμων στη Βρετανία

Σε κλοπές καυσίμων αξίας περίπου 200.000 λιρών την ημέρα, κατά μέσο όρο, έχουν επιδοθεί οδηγοί στη Βρετανία, από τότε που ξεκίνησαν οι αναταράξεις στις ενεργειακές αγορές λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Όπως μεταδίδει το Sky News επικαλούμενο το Forecourt Eye (εταιρεία πρόληψης κλοπής καυσίμων) τα περιστατικά κλοπής καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% το τελευταίο πεντάμηνο και συγκεκριμένα από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησαν οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η αύξηση των τιμών στην αντλία, απόρροια των αναταράξεων στην αγορά ενέργειας, εκτίναξε κατά 48% την αξία των κλεμμένων καυσίμων. Οι συνολικές απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 194.000 λίρες ημερησίως σε 8.359 πρατήρια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Forecourt Eye επισημαίνει ότι οι κλοπές καυσίμων γίνονται ολοένα και πιο οργανωμένα, γεγονός που ωθεί τα πρατήρια να αναζητούν νέες τεχνολογικές λύσεις για την πρόληψη και την καταγραφή των περιστατικών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση αφορά τόσο νέους όσο και επαναλαμβανόμενους παραβάτες. Οι κλοπές από οδηγούς χωρίς προηγούμενο ιστορικό αυξήθηκαν κατά 23%, ενώ η ποσότητα καυσίμων που κλάπηκε αυξήθηκε κατά 26%. Στους συστηματικούς παραβάτες, οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν σε 17% και 20%.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των καυσίμων στη Βρετανία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της βενζίνης έχει ανέβει στις 160 πένες ανά λίτρο, περίπου 27 πένες υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Το ντίζελ διαμορφώνεται στις 179 πένες ανά λίτρο, περίπου 37 πένες πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων προειδοποιούν για αύξηση των περιστατικών επιθετικής συμπεριφοράς απέναντι στους εργαζομένους, οι οποίοι –όπως τονίζουν– δεν ευθύνονται για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.