Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία ύψους τριών και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις εταιρείες Lockheed Martin και Northrop Grumman για την αύξηση της παραγωγής εξαρτημάτων για πυραύλους αναχαίτισης τύπου Patriot και THAAD, καθώς οι συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία εξαντλούν τα αποθέματα.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από το Πεντάγωνο και τη Northrop, γίνεται μετά την ανακοίνωση της σύμβασης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα, ύψους 58,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει της οποίας ανατίθεται στην εταιρεία Lockheed η παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης τύπου Patriot.

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων στους συμμάχους τους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν πυρομαχικά στη σύγκρουση με το Ιράν, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα όπλων αντιαεροπορικής άμυνας και όπλων ακριβείας.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ότι η συμφωνία-πλαίσιο θα επιτρέψει τον τριπλασιασμό της παραγωγής των συστημάτων Patriot και τον τετραπλασιασμό της παραγωγής των συστημάτων THAAD.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, μια δεξαμενή σκέψης που έχει την έδρα της στην Ουάσιγκτον, εκτίμησε πρόσφατα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει λιγότερα από 1.000 συστήματα αναχαίτισης τύπου Patriot και λιγότερα από 250 συστήματα αναχαίτισης τύπου THAAD, που συνιστούν τα δύο βασικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Και τα δύο έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματευτές του Πενταγώνου έχουν ασκήσει πιέσεις στις ανάδοχες εταιρείες να επιταχύνουν την εφαρμογή των προσωρινών συμφωνιών παραγωγής που είχαν συναφθεί νωρίτερα εφέτος με στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη σε αποθέματα συστημάτων Patriot, τα οποία παραμένουν το μόνο όπλο στο οπλοστάσιό της ικανό να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει μια δεύτερη πηγή προμήθειας κινητήρων στερεών καυσίμων PAC-3 και θα αυξήσει την παραγωγή συσκευών ασφαλείας ανάφλεξης.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει παρόμοια συμφωνία-πλαίσιο με την RTX, τη μητρική εταιρεία της Raytheon, με στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων κρουζ Tomahawk από τον τρέχοντα ρυθμό των περίπου 60 τεμαχίων ετησίως για τις ΗΠΑ σε 1.000 τεμάχια ετησίως μακροπρόθεσμα.

Πηγή: skai.gr

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