Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα την ηγεσία του Ιράν ως «απίστευτα διπρόσωπη», σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη! Ζητούν συνάντηση - κάποιοι θα έλεγαν «ικετεύουν» -, οι συνομιλίες ξεκινούν, με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, και δηλώνουν, ανοιχτά και περήφανα, ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα, και ότι συνομιλούν αποκλειστικά με το «Ομάν». Στη συνέχεια, συνεχίζουν με τις συνηθισμένες αλαζονικές δηλώσεις τους, λέγοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα ελέγχεται αυστηρά από αυτούς, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχεται ήδη πλήρως από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον «αποκλεισμό» μας ή, όπως λένε ορισμένοι, το «Ατσάλινο Τείχος των Ηνωμένων Πολιτειών»! Τίποτα δεν περνάει προς το Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση. Είτε θέλει να το παραδεχτεί το Ιράν είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη λύση ενός προβλήματος που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει εδώ και δεκαετίες. Είναι πολύ απλό: ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Πηγή: skai.gr

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