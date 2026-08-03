Δύο συλλήψεις σε Ραφήνα και Ίλιον Αττικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση δύο περιστατικών σε Ραφήνα και Ίλιον Αττικής.

Στη Ραφήνα Αττικής, στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, 33χρονος ημεδαπός συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής στις 2 Αυγούστου 2026, στις 14:25. Ο ανωτέρω προέβη σε χρήση συσκευής έψησης στερεών καυσίμων (ψησταριά), σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο υπαίτιος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Στο Ίλιον Αττικής, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, περίπου στις 00:30, στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φυλής, πλησίον του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών 59χρονος ημεδαπός, ο οποίος προέβη σε άναμμα φωτιάς με κάρβουνα και μικρά ξύλα εντός μεταλλικής υπαίθριας ψησταριάς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, πλησίον δασικής βλάστησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 3 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 653 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 988.346,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 260 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 231 (88,85%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στα πεδία των επιχειρήσεων, διερευνώντας κάθε έναρξη πυρκαγιάς και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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