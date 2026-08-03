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Πυρκαγιά στο Τραγανό Ηλείας- Δείτε φωτογραφίες

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα)

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Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλείας.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 3 Αυγούστου  2026, περίπου στις  14:15

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος  49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα).

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

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Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ηλεία
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