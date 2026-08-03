Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία εννιά χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr.

Εικόνα του Meteo με την περίμετρο των καμένων εκτάσεων στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής από το 2018 έως και το 2026, καθώς και τα θερμά σημεία των ενεργών εστιών της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών (2018-2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

Συγκεκριμένα, από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 02/08/2026.

Στη σχετική ανακοίνωση τα παραπάνω αποτελέσματα χαρακτηρίζονται «εντυπωσιακά και ανησυχητικά» και διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό.

Πηγή: skai.gr

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