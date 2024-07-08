Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έπληξε σημαντικό νοσοκομείο παίδων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες σε διαφορετικές ουκρανικές πόλεις.

Οι αρχές στην πόλη του Κίεβου δήλωσαν ότι τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στο χτύπημα που έγινε στην ουκρανική πρωτεύουσα.

❗️ More footage from the #Okhmatdit children's hospital in #Kyiv after the Russian strike. Authorities in the city say there have already been fatalities in the Russian attack. pic.twitter.com/JWaltUKZYt — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2024

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα νοσοκομείου παίδων στο Κίεβο, το οποίο υπέστη καταστροφές από τα σημερινά ρωσικά χτυπήματα.

«Ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία παίδων της Ευρώπης», καταστράφηκε. «Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων είναι για την ώρα άγνωστος», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ. «Η Ρωσία δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν γνωρίζει πού πέφτουν οι πύραυλοί της και πρέπει να λογοδοτήσει για όλα τα εγκλήματά της», πρόσθεσε.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024

Τουλάχιστον 10 νεκροί, 31 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στο Κρίβι Ριχ

Στο Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Βιλκούλ.

Άλλοι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όταν πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ.

«Όλες οι υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Και ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη την αποφασιστικοτητά του για να βάλει οριστικά ένα τέλος στα ρωσικά πλήγματα».

Η Ρωσία έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι στοχοθετεί αμάχους

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι η επίθεση στην πρωτεύουσα είναι μια από τις σφοδρότερες από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Πρόσθεσε ότι το βασικό νοσοκομείο παίδων στην πόλη υπέστη ζημιές στην επίθεση. Γονείς κρατώντας στην αγκαλιά τους μωρά βγήκαν στον δρόμο, σε κατάσταση σοκ και κλαίγοντας.

«Ακούσαμε μια έκρηξη και μετά έπεσαν επάνω μας χαλάσματα», δήλωσε η Σβιτλάνα Κραβτσένκο, 33 ετών, στο Reuters, αφού η ίδια και ο σύζυγός της Βίκτορ βγήκαν από το καταφύγιο.

Το δύο μηνών μωρό τους δεν έπαθε κάτι, αλλά η Σβιτλάνα υπέστη τραύματα ενώ το αυτοκίνητό τους θάφτηκε εξ ολοκλήρου κάτω από τα χαλάσματα κτιρίου που καταστράφηκε στην απέναντι πλευρά του προαύλιου χώρου όπου βρίσκεται η κεντρική πτέρυγα του νοσοκομείου.

«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, προσπαθούσε να καλύψω (το μωρό μου). Προσπαθούσα να τον καλύψω με αυτό το πανί για να αναπνεύσει», δήλωσε η ίδια.

Τοπικές και περιφερειακές αρχές δήλωσαν ότι βιομηχανικές μονάδες, υποδομές, κατοικίες και εμπορικά κτίρια υπέστησαν ζημιές στο Κίεβο, το Κρίβι Ριχ, το Ντνίπρο, το Ποκρόβσκ, το Κραματόρσκ και άλλες πόλεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

