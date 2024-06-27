Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο υποβάθμισης των διπλωματικών σχέσεων με τη Δύση λόγω της βαθύτερης εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στον πόλεμο της Ουκρανίας, αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση.

«Το θέμα της μείωσης του επιπέδου των διπλωματικών σχέσεων είναι μια συνήθης πρακτική για κράτη με μη φιλικές ή εχθρικές συμπεριφορές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας κίνησης.

«Λόγω της αυξανόμενης εμπλοκής της Δύσης στη σύγκρουση για την Ουκρανία, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορεί παρά να εξετάσει διάφορες επιλογές για να απαντήσει σε μια τέτοια εχθρική δυτική παρέμβαση στην ουκρανική κρίση».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για το θέμα και ότι η Ρωσία εξετάζει διάφορους τρόπους για να απαντήσει στη Δύση.

