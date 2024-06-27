Οι ηγέτες της ΕΕ επιστρέφουν σήμερα στις Βρυξέλλες για τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής κατά την οποία αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία για τα πρόσωπα που θα ηγηθούν των κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Ειδικότερα, στην κορυφή της ατζέντας της Συνόδου βρίσκεται η έγκριση των ονομάτων που θα αναλάβουν τα τρία κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θέση Ύπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε για την Εξωτερική Πολιτική.

Στις Βρυξέλλες μετέβη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο Κορυφής, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα είχε το ρόλο του διαπραγματευτή για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «οι τρεις πολιτικές οικογένειες έχουν συμφωνήσει να προτείνουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Αντόνιο Κόστα για 2,5 χρόνια ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Κάγια Κάλας για τη θέση του ύπατου εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής» και πρόσεθεσε «ευελπιστώ ότι οι επιλογές θα γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να ακολουθήσει η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι σημαντικό η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου».

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης σε τηλεδιάσκεψη οι έξι διαπραγματευτές, Κυριάκος Μητσοτάκης, Ντόναλντ Τουσκ, Όλαφ Σολτς, Πέδρο Σάντσεθ, Εμανουέλ Μακρόν και Μαρκ Ρούτε, των τριών πολιτικών ομάδων, ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι, που έχουν την πλειοψηφία, συναίνεσαν για κοινή πρόταση στήριξης στα τρία κορυφαία αξιώματα της Ε.Ε.

Ειδικότερα, οι έξι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αντόνιο Κόστα από την Πορτογαλία και η Εσθονή Κάγια Κάλλας θα αναλάβουν τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, παρά τη συναίνεση ανάμεσα στις τρεις κύριες ομάδες του ευρωκοινοβουλίου, η τελική συμφωνία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει κατακρίνει τη συμφωνία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, παρόλο που η πολιτική της ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα η τρίτη μεγαλύτερη μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Μετά τη συναίνεση της Τρίτης, αρκετοί ηγέτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές, επικοινώνησαν με τη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ωστόσο αρνήθηκε να ανταποκριθεί στην επικοινωνία, αναφέρει το Politico.

Το γεγονός ότι αρνήθηκε να υπογράψει ή να συζητήσει για τη συμφωνία εκλαμβάνεται από πολλούς ότι στη διάρκεια της Συνόδου θα επιμείνει στη διαφωνία της.

Σε άλλη εξέλιξη, η Βαλερί Χαγιέ, πρόεδρος της ομάδας των Φιλελευθέρων Renew Europe, δήλωσε ότι η εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «δεν είναι δεδομένη».

Στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών βρίσκεται ακόμη η υιοθέτηση της Στρατηγικής Ατζέντας της Ε.Ε., η οποία θα δώσει τον τόνο της στρατηγικής κατεύθυνσης για την επόμενη πενταετία και στην οποία συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η διεύρυνση, μια συνολική προσέγγιση του μεταναστευτικού ζητήματος, η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και βιομηχανία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για την πρόταση, που έχει καταθέσει από κοινού με τον Ντόναλντ Τουσκ με επιστολή του στην Πρόεδρο της Κομισιόν, για την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού πρότζεκτ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους, δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται ακόμη να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι ενταξιακές συνομιλίες της οποίας με την Ε.Ε. μόλις έλαβαν επισήμως «πράσινο φως» στη Διακυβερνητική Διάσκεψη που έγινε στο Λουξεμβούργο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.