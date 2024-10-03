Ουκρανία: Χτυπήσαμε σταθμό ραντάρ της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS για να πλήξει ρωσικό σταθμό ραντάρ προκειμένου να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας “να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να αναχαιτίζει αεροδυναμικούς και βαλλιστικούς στόχους”.

Ο ουκρανικός στρατός δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκε το πλήγμα, ούτε διευκρίνισε πού βρίσκεται αυτός ο σταθμός ραντάρ Nebo-M, στην ανακοίνωσή του στο Telegram.

“Η καταστροφή του ραντάρ Nebo-M θα δημιουργήσει έναν ευνοϊκό ‘αεροδιάδρομο’ για την αποτελεσματική χρήση των πυραύλων κρουζ Storm Shadow και SCALP-EG”, επεσήμανε.

Ο ουκρανικός στρατός σημείωσε πως πιστεύει ότι η Ρωσία διαθέτει ακόμη 10 τέτοιου είδους συστήματα, το κάθε ένα από τα οποία εκτιμάται ότι κοστίζει περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια.

Οι ΗΠΑ έστειλαν μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους ATACMS στην Ουκρανία την άνοιξη και ο σύμβουλος ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν έχει επισημάνει ότι το Κίεβο είχε δεσμευθεί τότε να τους χρησιμοποιήσει μόνο στο ουκρανικό έδαφος. Η Ρωσία ελέγχει αυτή τη στιγμή περίπου το 18% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί εδώ και μήνες από τους Δυτικούς συμμάχους του να επιτρέψουν στον ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα, περιλαμβανομένων των ATACMS και των Storm Shadow, για να πλήξει στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η Ουάσινγκτον δεν έχει αναφέρει ότι έχει αλλάξει στάση σχετικά με τη χρήση από το Κίεβο των όπλων που του προσφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

