Πόλεμος στη Συρία: Τουλάχιστον 242 νεκροί σε δύο ημέρες στο Χαλέπι

Τουλάχιστον 242 άνθρωποι - κυρίως τζιχαντιστές και μέλη του συριακού στρατού, αλλά και πολλοί άμαχοι - έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες στις συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει στο Χαλέπι της Συρίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά την Δαμασκό.

Τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS- ο πρώην συριακός βραχίονας της αλ Κάιντα) μαζί με οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί της, κάποιες προσκείμενες στην Τουρκία, εξαπέλυσαν την Τετάρτη επίθεση εναντίον εδαφών που ελέγχονται από το συριακό καθεστώς στην επαρχία του Χαλεπιού και τα περίχωρά της – που ελέγχονται από τις δυνάμεις του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Συμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρόκειται για «τις πιο βίαιες συγκρούσεις» εδώ και χρόνια στην περιοχή αυτή.

Οι τζιχαντιστές και συμμαχικές τους ομάδες, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει εδώ και δύο ημέρες μεγάλη επίθεση στη βορειοδυτική Συρία εναντίον των δυνάμεων του συριακού στρατού, βομβάρδισαν σήμερα το πρωί το Χαλέπι,

Τέσσερις άμαχοι, ανάμεσά τους δύο φοιτητές, σκοτώθηκαν σήμερα λόγω του βομβαρδισμού από «τρομοκρατικές ομάδες» της πανεπιστημιούπολης του Χαλεπιού, όπως μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, «οβίδες του πυροβολικού στοχοθέτησαν πανεπιστημιακή εστία» στο Χαλέπι, «προκαλώντας πανικό και τραυματίζοντας φοιτητές».

Τουλάχιστον 19 άμαχοι σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία επιχειρεί στο πλευρό των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

