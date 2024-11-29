Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο κυρίως την περιφέρεια του Ροστόφ, που συνορεύει με την Ουκρανία και όπου σημαντική πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε βιομηχανική εγκατάσταση.

«Τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 47 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», τα 29 από τα οποία πάνω από τη νότια περιφέρεια του Ροστόφ στην οποία βρίσκεται το γενικό επιτελείο της ρωσικής επιχείρησης στην Ουκρανία, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Στην περιφέρεια του Ροστόφ, σημαντική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε «μια βιομηχανική εγκατάσταση» στην περιοχή Καμένσκι και περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες έχουν σταλεί επιτόπου, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Γιούρι Σλιοσουάρ, ο οποίος έκανε λόγο στο Telegram για μια «μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών» που είχε στόχο την περιφέρειά του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο Καμένσκ-Σαχτίνσκι.

Η Ουκρανία κατέρριψε 88 ρωσικά drones

Στο Κίεβο, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα, με δήλωση στο Telegram, πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 132 μη επανδρωμένα ενάερια οχήματα για να πλήξουν την Ουκρανία.

Από αυτά τα 132 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 88 καταρρίφθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία, 41 «χάθηκαν» πιθανόν λόγω ηλεκτρονικού πολέμου και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επέστρεψε στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με τη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

