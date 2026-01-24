Σε αναγκάζει να χρησιμοποιείς όλα τα κλισέ αυτή η ομάδα. «Με σπασμένα τα φρένα», «να την πιείς στο ποτήρι» και άλλα τέτοια. Η Κόμο τα αξίζει όλα και μετά το σόου στη Ρώμη με το 3-0 επί της Λάτσιο την περασμένη Δευτέρα, έφτασε στο επιβλητικό 6-0 επί της Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A!

Οι «λαριάνι» είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα που πέτυχε δυο γκολ και κέρδισε πέναλτι! Στο 8ο λεπτό βγήκε στον κενό χώρο για να νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ και να κάνει το 1-0, στο 58' έστειλε τον Ντα Κούνια στην άσπρη βούλα για το 3-0, ενώ στο 66' είχε εύκολο για το 4-0 από ωραία κάθετη του Μπατούρινα.

Ο τελευταίος στο 16' με ωραίο τεχνικό σουτ είχε χριστεί σκόρερ διπλασιάζοντας προσωρινά τα τέρματα της αρμάδα του Σεσκ, που με τρομερά γκολ από τους Κουν (70') και Κακρέ (76') έφτασαν στο επιβλητικό 6-0!

