Μια έκρηξη αερίου προκάλεσε την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στους επάνω ορόφους του 17ροφου κτιρίου διαμερισμάτων στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 14.

Οι πυροσβέστες έφτασαν λίγο πριν τις 12:30 π.μ. στο κτίριο της Αρχής Στέγασης όπου, σύμφωνα με αξιωματούχους, άνθρωποι φαίνονταν να σκύβουν από τα παράθυρα ζητώντας βοήθεια, ενώ οι φλόγες τύλιγαν τμήματα των επάνω ορόφων.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, δήλωσε ότι οι πυροσβέστες διερευνούσαν αναφορές για οσμή αερίου στον 15ο και 16ο όροφο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Ανέφερε ότι υπήρξαν σοβαρές δομικές ζημιές σε περίπου δώδεκα διαμερίσματα και πυρκαγιές σε 10 διαμερίσματα στους 16ο και 17ο ορόφους.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα πληροφορίες για το άτομο που έχασε τη ζωή του. Ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, πέντε υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, στο κτίριο πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης και οι εργασίες στο σύστημα φυσικού αερίου είχαν ολοκληρωθεί και επιθεωρηθεί. Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται.

«Πρόκειται για μια απίστευτη τραγωδία. Στέλνουμε όλες μας τις σκέψεις στις οικογένειες που επηρεάστηκαν», δήλωσε σε πρωινή συνέντευξη Τύπου η αναπληρώτρια δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τη στέγαση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, Λέιλα Μποζόργ.

Περισσότερα από 200 συνεργεία πυροσβεστικής και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάστηκαν στο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

«Υπήρξαν τραυματισμοί. Ήταν μια πολύ, πολύ δύσκολη νύχτα, και μάλιστα μια πολύ κρύα νύχτα, κάτι που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη», δήλωσε η επίτροπος της Πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, Λίλιαν Μπονσινιόρε.

Οι αρχές δημιούργησαν κέντρο υποδοχής σε σχολείο κοντά στο κτίριο και ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός βρισκόταν εκεί για να βοηθήσει στην παροχή στέγασης και άλλων αναγκών.

Περίπου μισό εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι ζουν σε παλαιά κτίρια που διαχειρίζεται η NYCHA, η αρχή στέγασης της πόλης – η μεγαλύτερη υπηρεσία του είδους της στη χώρα.

Πολλά από τα ακίνητα χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1940, 1950 και 1960. Το 2019 διορίστηκε ομοσπονδιακός επόπτης για να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, όπως το μόλυβδο στις βαφές, η μούχλα και η έλλειψη θέρμανσης. Όταν ολοκλήρωσε τη πενταετή θητεία του το 2024, ο επόπτης, Μπαρτ Σβαρτς, σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τους ενοίκους παρέμενε η «κακή φυσική κατάσταση των κτιρίων της NYCHA».

Τον Οκτώβριο, μια τεράστια πλινθόκτιστη καμινάδα, ύψους 20 ορόφων, στην πλευρά κτιρίου της αρχής στέγασης στο Μπρονξ κατέρρευσε μετά από έκρηξη, στέλνοντας τόνους συντριμμιών στο έδαφος, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς. Οι αξιωματούχοι συνέδεσαν το περιστατικό με λέβητα φυσικού αερίου.

