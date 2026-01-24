Οι περισσότεροι θεωρούν... φυσιολογική μία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο, όντας επηρεασμένοι από κινηματογραφικές ταινίες-θρίλερ ή από, τη γενικότερη αίσθηση ότι ως κορυφαίος θηρευτής, ο καρχαρίας κυνηγά ό,τι βρίσκει μπροστά του. Και όμως, οι ειδικοί υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο... Είναι εξαιρετικά σπάνια μία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο. Για τον λόγο αυτόν, οι τέσσερις επιθέσεις που έχουν καταγραφεί σε μόλις 48 ώρες στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, έχουν προξενήσει μεγάλη εντύπωση και αποτελούν ήδη αντικείμενο έρευνας.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι οι τρεις από τις τέσσερις επιθέσεις καρχαρία, καταγράφηκαν σε απόσταση 15 χιλιομέτρων.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις; 18 Ιανουαρίου, όταν ένα 12χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από επίθεση καρχαρία στο Sydney Harbour. Το παιδί δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Την επόμενη ημέρα, στις 19 Ιανουαρίου, ένας 11χρονος με σανίδα, δέχτηκε επίθεση απο καρχαρία στην Dee Why beach. Την ίδια ημέρα, λίγες ώρε ςαργότερα, ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση κοντά στο Manly.

Στις 20 Ιανουαρίου, ένας ακόμα σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία.

«Αυτό είναι η συντομότερη σειρά επίθέσεων που έχω συναντήσει στη ζωή μου», δήλωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Pepin-Neff. Σύμφωνα με τον ίδιο και άλλους συναδέλφους του, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνέδραμαν στην εκδήλωση των επιθέσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα σε αυτούς, δεν συγκαταλέγεται η «ευθύνη» του καρχαρία.

Γιατί ξαφνικά σημειώθηκαν τόσες επιθέσεις καρχαριών;

Τα τρία περιστατικά στο Σίδνεϊ, τα οποία πιστεύεται ότι αφορούσαν bullsharks, ήταν μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις αρκετών ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο επίσημος μετεωρολογικός σταθμός της πόλης κατέγραψε 127 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες. Ήταν η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει καταγραφεί τα τελευταία 38 χρόνια.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, Rebecca Olive, οι βροχές αυτές δημιούργησαν τις τέλειες συνθήκες για τους ταυροκαρχαρίες. «Οι καρχαρίες-ταύροι ευδοκιμούν σε ζεστό, υφάλμυρο νερό, από το οποίο τα περισσότερα άλλα είδη καρχαριών φεύγουν», δήλωσε στο η Rebecca Olive. «Αγαπούν τα στόμια των ποταμών και τις εκβολές, οπότε το γλυκό νερό που πλημμύρισε από τη γη μετά τις βροχές, ήταν ιδανικό για αυτούς», πρόσθεσε.

Άλλοι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι το γλυκό νερό πιθανότατα θα είχε αναδείξει τροφή για τα ψάρια στον βυθό της παραλίας και τα ψάρια με τη σειρά τους, θα προσέλκυσαν καρχαρίες.

Έχουν αυξηθεί συνολικά οι επιθέσεις καρχαριών;

Οι επίσημες στατιστικές δείχνουν ότι τα περιστατικά επίθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία έχουν αυξηθεί σταδιακά τα τελευταία 30 χρόνια. Από οκτώ τον χρόνο, τη δεκαετία του 1990, έχουν γίνει 10 σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καρχαρίες γίνονται όλο και πιο επιθετικοί. Πιο πιθανό είναι ότι οι υψηλότεροι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την καλύτερη συλλογή δεδομένων, καθώς και μια σειρά από σύνθετους ανθρώπινους παράγοντες.

Ένας από αυτούς είναι η συχνότερη και αυξημένη ανθρώπινη παρουσία στη θάλασσα. Πολλοί φορούν πλέον τις ειδικές στολές για τη θερμοκρασία και ως εκ τούτου, παραμένυν περισσότερη ώρα στα κρύα γενικώς νερά του ωκεανού. «Ο αριθμός των συνολικών συναντήσεων είναι σίγουρα πολύ υψηλότερος από ό,τι ήταν, μόνο και μόνο επειδή ο πληθυσμός των ανθρώπων που πηγαίνουν στη θάλασσα, είναι πραγματικά υψηλός», εξηγεί ο Pepin-Neff.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

