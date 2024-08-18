Τουρκία-Σμύρνη: Συνεχίζεται η μάχη με τις φωτιές - Νέα εστία πυρκαγιάς στα Βουρλά

Το φαινόμενο «Hot - Dry - Windy» αντιμετωπίζει και η Τουρκία στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό τουρκική πόλη. Το φαινόμενο προκαλείται από τον συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με μεγάλη ξηρασία, λόγω της απουσίας βροχοπτώσεων για παρατεταμένο διάστημα και δυνατούς ανέμους που φθάνουν τα εφτά – οκτώ μποφόρ. Όπως έγινε στην Αττική, η φωτιά μέσω των δυνατών ανεμών μεταφέρει σπίθες εκατοντάδες μέτρα μακριά δημιουργώντας νέες εστίες πυρκαγιάς που γιγαντώνονται και δημιουργούν νέο μεγάλο μέτωπο

Τα τελευταία χρόνια δεν βρέχει, επικρατεί ξηρασία στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Σε τρία μέτωπα συνεχίζεται από την προηγούμενη νύχτα η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη, και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Στο μέτωπο του Κορδελιού η πυρκαγιά έκαιγε τον ορεινό όγκο στα βόρεια της συνοικίας για τέταρτη ημέρα χτες, Σάββατο. Η εκτίμηση προσώρας ήταν ότι η φωτιά θα ελεγχθεί και πιθανόν θα κατασβηστεί, ωστόσο το απόγευμα σημειώθηκε αναζωπύρωση σε μία χαράδρα και η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης συνεχίζεται και σήμερα.

#izmir de yangın korkunç ßoyutlara ulaştı!.

evler işyerleri yandı umarım can kaybı olmaz. pic.twitter.com/a4asJH9NMO — My_metiN (@My_metiN) August 16, 2024

Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε τρία άτομα που πήγαν για πικνίκ και άναψαν φωτιά.

Ωστόσο η πλέον ανησυχητική εξέλιξη στην περιοχή της Σμύρνης είναι η νέα πυρκαγιά που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου στα Βουρλά, στα δυτικά της πόλης κοντά στην Κρήνη (Τσεσμέ). Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο ηλεκτροδότησης και γρήγορα επεκτάθηκε απειλώντας ένα συγκρότημα 440 θερινών κατοικιών, οι κάτοικοι των οποίων απομακρύνθηκαν τη νύχτα από τις εστίες τους, 34 μάλιστα από αυτούς μέσω θαλάσσης από την Ακτοφυλακή. Η πυρκαγιά καίει θαμνώδη έκταση.

Παράλληλα, μαίνεται από χτες η πυρκαγιά και στην περιοχή του Μεντερές, στα νότια της Σμύρνης

Ενεργά πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να υπάρχουν επίσης στο Αϊδίνιο, στα Μουγλά και τη Μαγνησία στη δυτική Τουρκία, και συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Μπόλου, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, όπου καίγεται από την Πέμπτη πυκνό δάσος σε μία ειδυλλιακής ομορφιάς περιοχή με δύσβατα σημεία. Στην περιοχή έχουν εκκενωθεί προληπτικά τέσσερα χωριά. Το μέτωπο στη γειτονική Σαφράμπολη, επίσης στη βόρεια Τουρκία, τέθηκε χτες υπό έλεγχο.

Το τριήμερο από τις 15 έως τις 17 Αυγούστου ξέσπασαν 19 πυρκαγιές στην Τουρκία και, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, συνελήφθησαν εννέα άτομα σε σχέση με τις πυρκαγιές στη Σμύρνη και το Μπόλου.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.