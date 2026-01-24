Μήνυμα Γερμανίας και Ιταλίας σε Τραμπ για τους στρατιώτες στο Αφγανιστάν

Ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπεραμύνθηκε σήμερα της αποστολής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) στο Αφγανιστάν υπενθυμίζοντας το «βαρύ τίμημα» που κατέβαλε η Γερμανία, μετά την αμφισβήτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ρόλου των συμμάχων του ΝΑΤΟ σ' αυτή τη χώρα.

«Ο στρατός μας ήταν έτοιμος όταν οι αμερικανοί σύμμαχοί μας ζήτησαν υποστήριξη μετά την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση του 2001», δήλωσε μέσω του καναλιού του υπουργείου του στο WhatsApp.

Η Γερμανία κατέβαλε «βαρύ τίμημα για τη δέσμευση αυτή: 59 στρατιώτες και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια μαχών, επιθέσεων ή δυστυχημάτων», υπενθύμισε ο υπουργός.

«Πολυάριθμοι τραυματίες εξακολουθούν και σήμερα να υποφέρουν από τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες αυτής της περιόδου», σύμφωνα με τον Πιστόριους.

«Τους το υπόσχομαι: θα τιμάμε τη δέσμευσή και το θάρρος των στρατιωτών μας στο Αφγανιστάν, όποιες κι αν είναι οι επικρίσεις», τόνισε.

Εξάλλου, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας ανήρτησε σήμερα στο X μήνυμα για να αποτίσει φόρο τιμής «στους 53 ιταλούς στρατιωτικούς» που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν.

«Ας αποτίσουμε φόρο τιμής στους 53 ιταλούς στρατιωτικούς που έπεσαν στη διάρκεια της αποστολής στο Αφγανιστάν. Και ας αποτίσουμε επίσης φόρο τιμής στους 723 στρατιωτικούς που τραυματίσθηκαν στο Αφγανιστάν και ακόμα σε όλους τους Ιταλούς που συμμετείχαν στην αποστολή», έγραψε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

«Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση της Ιταλίας, των ένοπλων δυνάμεών της στις αποστολές, τη γενναιότητά τους, τη θυσία τους, τον διόλου περιθωριακό ρόλο τους, δεν μπρούμε και δεν θέλουμε να δεχθούμε επιφανειακές και εσφαλμένες αναλύσεις. Απ' όποιον κι αν προέρχονται», έγραψε από την πλευρά του στο X ο ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Σε συνέντευξή του προχθές, Πέμπτη, στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε το ρόλο των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη διάρκεια των 20 ετών που διάρκεσε η σύγκρουση στο Αφγανιστάν, για τους στρατιώτες των οποίων είπε ότι «έμειναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.