Τη μεγάλη σημασία που είχε για εκείνον η επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο υπογράμμισε ο Σαντίνο Αντίνο στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο Αργεντινός άσος τόνισε ότι μετά το τηλεφώνημα με τον πρόεδρο της πράσινης ΠΑΕ δεν είχε καμία αμφιβολία για τη μεταγραφή του, ουσιαστικά παίρνοντας την οριστική του απόφαση να φορέσει τη φανέλα της ομάδας.

Παραδέχθηκε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προσέγγιση του Ράφα Μπενίτεθ, δήλωσε αποφασισμένος να βοηθήσει, περιέγραψε το αγωνιστικό του προφίλ και απευθύνθηκε στους οπαδούς που του στέλνουν καθημερινά μηνύματα, τονίζοντας πως ανυπομονεί να αγωνιστεί και να ανταποδώσει τη στήριξή τους.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Αργεντινού:

