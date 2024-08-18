Ουκρανία-Ρωσία: Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πως απέτρεψαν ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Οι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν νωρίς το πρωί ρωσική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε η πολιτική διοίκηση της πρωτεύουσας χωρίς να κάνει λόγο για ζημιές ή τραυματίες.

«Νωρίς σήμερα το πρωί, γύρω στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο εχθρός χρησιμοποίησε βαλλιστικά όπλα για να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου», ανέφεραν οι αρχές στο Telegram. Σύμφωνα δε με την ίδια πηγή, είναι «πολύ πιθανό» να επρόκειτο για «βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους KN-23».

Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οι πύραυλοι αναχαιτίσθηκαν καθώς πλησίαζαν την ουκρανική πρωτεύουσα και έτσι δεν μπόρεσαν να πετύχουν το στόχο τους, αναφέρει η διοίκηση.

«Σχεδόν ταυτόχρονα» εξάλλου, το Κίεβο έγινε επίσης στόχος ρωσικών επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία όμως «καταστράφηκαν» όλα από την αντιαεροπορική άμυνα έξω από την περίμετρο του Κιέβου, υποστήριξαν οι αρχές. «Καμιά καταστροφή δεν διαπιστώθηκε στο Κίεβο και δεν υπάρχει καμιά πληροφορία σχετικά με θύματα», προστίθεται από την ίδια πηγή.

Από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την Ουκρανία με στόχο τις μεθοριακές ρωσικές περιφέρεις του Κουρσκ, του Μπέλγκοροντ και το Ροστόφ, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το έδαφος της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, ένα πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ και δύο πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, ανέφερε το υπουργείο μέσω του Telegram.

Σημειώνεται ότι τα αναπάντητα ερωτήματα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία είναι δεκάδες. Το Κίεβο φαίνεται να «έπιασε στον ύπνο» τη Μόσχα και με μία αιφνιδιαστική επιχείρηση, πέρασε στην αντεπίθεση σε ρωσικό έδαφος, με τον ουκρανικό στρατό να φτάνει αρκετά χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: Τι προσδοκά η Ουκρανία από την εισβολή στο ρωσικό έδαφος;

Ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα είναι η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία, μέχρι τώρα, δείχνει να είναι κάτι παραπάνω από υποτονική.

Οι μάχες και κατ' επέκταση το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, έχουν μεταφερθεί στην περιφέρεια κυρίως του Κουρσκ, το οποίο έχει πληγεί σημαντικά από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει «τραβήξει» μεγάλο αριθμό στρατιωτών από το μέτωπο της Ουκρανίας, στα ρωσικά σύνορα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή στο έδαφός της.

Αναφορές από χώρες της Δύσης, κάνουν λόγο για ένα σχέδιο που καταρτίστηκε με απόλυτη μυστικότητα από το Κίεβο, αιφνιδιάζοντας ακόμα και στενούς συμμάχους.

Με δεδομένη τη ρωσική κατάληψη στο Ντονμπάς και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, που συνδέονται με τη Ρωσία, ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Πώς σχεδίασε και υλοποίησε το Κίεβο το σχέδιό του;

Η απάντηση έχει πολλά σκέλη

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

