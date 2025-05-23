Μεσανατολικό: Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν αυτοκίνητα και σπίτια Παλαιστινίων

Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν οχήματα και σπίτια Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής και επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός, στην τελευταία μέχρι στιγμής επίθεση στο χωριό Μπρούκιν, κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε αυτόν τον μήνα μια έγκυος Ισραηλινή.

Οι Παλαιστίνοι κάτοικοι του Μπρούκιν, που λένε ότι αντιμετωπίζουν συνεχείς επιθέσεις από τους Ισραηλινούς του κοντινού οικισμού, είπαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έκανε την εμφάνισή της μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που εκτόξευαν βόμβες μολότοφ και ξυλοκοπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Ο Άκραμ Σάμπρα, ένας κάτοικος του χωριού, είπε ότι έφυγε από το σπίτι του όταν δεκάδες – ενδεχομένως γύρω στους 100– άνθρωποι έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα που ανήκαν στον ίδιο και σε μέλη της οικογένειάς του και έριξαν μια εμπρηστική βόμβα στο σπίτι του γιου του. «Είδα τα οχήματά μου να καίγονται και μετά με χτύπησαν στο κεφάλι και ακόμα ζαλίζομαι», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε μια αναφορά ότι Ισραηλινοί πολίτες βανδάλισαν περιουσίες στην περιοχή του χωριού, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

«Όταν λάβαμε την αναφορά οι στρατιώτες των IDF αναπτύχθηκαν στο σημείο. Οι ύποπτοι έφυγαν πριν από την άφιξη των στρατιωτών» ανακοίνωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το συμβάν εξετάζεται.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επιβάλει αυστηρό λοκντάουν στο Μπρούκιν και γύρω από αυτό μετά τη δολοφονία της Τζεέλα Γκεζ, μιας εγκύου που κατοικούσε στον γειτονικό ισραηλινό οικισμό Μπρούχιν. Ο στρατός ανέφερε αυτήν την εβδομάδα ότι στρατιώτες που ερευνούσαν στην περιοχή κοντά στο Μπρούκιν σκότωσαν τον δολοφόνο της, ο οποίος ήταν μέλος της Χαμάς και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για αυτό. Συνέλαβαν επίσης πολλά άτομα με την κατηγορία ότι τον βοήθησαν στην επίθεση.

Μετά τον θάνατο της Γκεζ οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι κατήγγειλαν πολλές επιθέσεις εποίκων οι οποίοι έκαψαν αυτοκίνητα, πέταγαν πέτρες και εμπρηστικές βόμβες στα σπίτια και ισοπέδωσαν με μπουλντόζες γη που ανήκει σε Παλαιστίνιους.

«Έρχονται σχεδόν καθημερινά, ακόμη και πολλές φορές την ημέρα. Μας επιτίθενται με πέτρες και ύβρεις», είπε ο Μουστάφα Χάτερ, 45 ετών.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 11.000 Παλαιστίνιοι στο Μπρούκιν και το Καφρ αντ Ντικ είναι αποκλεισμένοι. Μέχρι τις 19 Μαΐοιυ είχαν αναφερθεί 28 επιθέσεις εποίκων που οδήγησαν σε τραυματισμούς ή καταστροφές περιουσίας. Πέρυσι σημειώθηκαν 1.449 επιθέσεις εποίκων – ο υψηλότερος αριθμός εδώ και 20 χρόνια.

Πολλοί κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν ζητήσει ανοιχτά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και την εκτόπιση μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων κατοίκων. Η Δυτική Όχθη, την οποία οι Παλαιστίνιοι θέλουν ως το κεντρικό τμήμα του κράτους τους, μαζί με τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις το 1967 και έκτοτε παραμένει υπό στρατιωτική κατοχή. Οι περισσότερες χώρες θεωρούν παράνομους, με βάση το διεθνές δίκαιο, τους οικισμούς των Ισραηλινών εποίκων. Το Ισραήλ διαφωνεί και επικαλείται τους ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς των Εβραίων με την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

