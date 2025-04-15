Οι Κινέζοι κρατούμενοι στο Ντονέτσκ ελπίζουν σε συμφωνία ανταλλαγής με την Ουκρανία

Δύο Κινέζοι οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν προ ημερών στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπου πολεμούσαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο ότι ελπίζουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ενώ προέτρεψαν τους ομοεθνείς τους να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Η σύλληψη των δύο Κινέζων που πολεμούσαν μαζί με ρωσικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία, έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα. Το Πεκίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην στρατολόγησή τους για λογαριασμό της Μόσχας.

Φορώντας χειροπέδες και στρατιωτική περιβολή, οι δύο Κινέζοι είπαν στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι αποφάσισαν να ενταχθούν στις τάξεις του ρωσικού στρατού λόγω διαδικτυακών διαφημίσεων και ότι αιχμαλωτίστηκαν στη διάρκεια μάχης στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

«Ελπίζω ότι η Κίνα θα μπορέσει να με ανταλλάξει» στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τη Ρωσία και την Ουκρανία «και να γυρίσω πίσω» στην πατρίδα μου, είπε ο 26χρονος Ζανγκ Ρενμπό.

Ο 33χρονος Γουάνγκ Γκουανγκτζούν κάλεσε «ομοεθνείς που θέλουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο της Ουκρανίας», να μην το κάνουν. Ο ίδιος είπε ότι πείστηκε από διαφημίσεις που είδε σε κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι Kuaishou και Douyin.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν ότι συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την κινεζική κυβέρνηση.

Την περασμένη Παρασκευή, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «πολλές εκατοντάδες» Κινέζοι πολεμούν για λογαριασμό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Κατηγόρησε επίσης την Κίνα για την «εμπλοκή» της σε αυτήν τη σύγκρουση, σχόλια που το Πεκίνο χαρακτήρισε «ανεύθυνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

