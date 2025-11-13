Ο ουκρανικός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει την εκτόξευση των τεσσάρων πυραύλων κρουζ Flamingo που χρησιμοποιήθηκαν κατά της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας. Ένας από αυτούς καταρρίφθηκε.

⚡ Ukraine’s General Staff releases footage of four Flamingo cruise missiles launched in today’s strike on Russia



The Ukrainian military published video showing the launch of four Flamingo cruise missiles used during the night and morning of 13 November. One of them was shot… https://t.co/2cbG1R8lu1 pic.twitter.com/LEIFNcaS0S November 13, 2025

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, η ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε μια σειρά από εγχώρια παραγόμενα όπλα μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν οπουδήποτε στην ευρωπαϊκή Ρωσία, της Μόσχας περιλαμβανομένης.

Μπαράζ εκρήξεων συγκλόνισαν τη ρωσική πόλη Αριόλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μετά από τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Ρωσικά συστήματα αεράμυνας επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τους εισερχόμενους πυραύλους, αλλά μεγάλα θραύσματα εθεάθησαν να φλέγονται στον νυχτερινό ουρανό και να συντρίβονται σε αυλές κατοικιών. Τα βίντεο δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια να πέφτουν ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και να προσγειώνονται λίγα μέτρα από πολυκατοικίες.

Ώρες μετά το περιστατικό, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι οι Αμυντικές Δυνάμεις της χώρας πραγματοποίησαν συντονισμένες νυχτερινές επιθέσεις εναντίον «αρκετών δεκάδων» ρωσικών στρατιωτικών και υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων σε όλη τη Ρωσία και σε προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν πολλαπλούς στόχους υψηλής αξίας στην κατεχόμενη Κριμαία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης αποθήκευσης πετρελαίου Morskoy Neftyanoy Terminal, χώρων στάθμευσης ελικοπτέρων και χώρων αποθήκευσης και προετοιμασίας UAV στο αεροδρόμιο Κιρόβσκι, καθώς και ενός ραντάρ αεράμυνας κοντά στην Ευπατόρια. Στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια, οι ουκρανικές επιδρομές στόχευσαν μια αποθήκη πετρελαίου κοντά στο Μπερντιάνσκ και προκεχωρημένα σημεία διοίκησης του 5ου Στρατού Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας και της 127ης Μεραρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκίων.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε επίσης ότι «δέχθηκαν επίθεση στόχοι στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ενώ η έκταση των ζημιών εξακολουθεί να αξιολογείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.