Ουκρανία: Ο πύραυλος που φέρνει την Ευρωπαϊκή Ρωσία εντός της εμβέλειας του Κιέβου

Την ώρα που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας διχάζονται για το πώς να της παράσχουν τις περίφημες «εγγυήσεις ασφαλείας», το Κίεβο επιχειρεί με τον δικό του τρόπο να περιορίσει τη Μόσχα – κι ο «τρόπος» είναι ένας νέος πύραυλος κρουζ ικανός να πλήξει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ρωσία, φέροντας μια τεράστια κεφαλή βάρους άνω του ενός τόνου.

Αυτός είναι ο πύραυλος Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία Fire Point - έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστή επιθετικών drones που έχουν γίνει βασικό όπλο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, τονίζει το Politico.

«Δεν θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Flamingo είναι ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Ιρίνα Τερέκι, Διευθύνουσα Σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας.

«Το σκεφτήκαμε αρκετά γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε από μια ιδέα στις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές του στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω για την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πιο γρήγορος από όλους τους άλλους πυραύλους που έχουμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε η Τερέκι, προσθέτοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

Γυναίκες στον πόλεμο

Το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό χρώμα του πυραύλου - μια κορυφή με φωτεινό ροζ χρώμα όπου βρίσκεται η κεφαλή - ήταν ένα εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον αδιαμφισβήτητο ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», σημείωσε η Τερέκι.

Το Flamingo θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πραγματικά προβλήματα για τον «μάτσο» Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Τερέκι για την υποτιθέμενη εμβέλεια του πυραύλου. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Όποιο και αν είναι το αρχικό του χρώμα και όνομα, ένας πύραυλος με αυτό το είδος ισχύος έχει ήδη γίνει αντιληπτός από τη Μόσχα.

Το TASS, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο που υποβάθμιζε την απειλή που θέτει ο πύραυλος, υποτιμώντας τον ως βασισμένο σε σχέδιο βρετανικής εταιρείας - κάτι που οι Ουκρανοί αρνούνται - και προσπαθώντας να υπονομεύσει την τεχνική ικανότητα της Ουκρανίας.

Η Τερέκι δεν συμφωνεί. «Παρακολουθήσαμε τη ρωσική αντίδραση στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη είναι μια αποστολή, τόσο περισσότεροι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν όλη τη δημοσιότητα γύρω από αυτήν» παρατήρησε.

Το Flamingo βρίσκεται τώρα σε μαζική παραγωγή, με 211 να έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

«Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το όπλο μέχρι «η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτά».

Και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο η Ουκρανία να αντεπιτεθεί.

Σε μια ανάρτηση της Πέμπτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς σε μια χώρα εισβολέα. Είναι σαν μια σπουδαία ομάδα στον αθλητισμό που έχει μια φανταστική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίζει επιθετικά».

«Έρχονται ενδιαφέρουσες στιγμές!!!» πρόσθεσε.

Χτυπώντας τη Ρωσία εκεί που πονάει

Αν και η ρωσική αεράμυνα είναι ικανή να καταρρίψει τέτοιες απειλές, η Ουκρανία είναι πολύ καλή στο να εκτελεί πολύπλοκες επιχειρήσεις με επικαλυπτόμενα σμήνη drones και πυραύλων για να παραλύσει τους Ρώσους.

Εάν μπορέσουν να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους στα μετόπισθεν της Ρωσίας, τα Flamingo αποτελούν μια θανάσιμη απειλή.

Τα drones μεταφέρουν μόνο μικρά εκρηκτικά φορτία, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μόνιμη εξόντωση στόχων όπως διυλιστήρια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, κόμβους υλικοτεχνικής υποστήριξης και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η επίθεση της Ουκρανίας τον Ιούνιο σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ R-360 Neptune που μετέφερε κεφαλή 150 κιλών. Προκάλεσε πυρκαγιά που χρειάστηκε τρεις ημέρες για να κατασβεστεί.

Το Flamingo θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικό.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η επιτυχία του Flamingo είναι σημαντική. Φυσικά, εξακολουθούμε να διερευνούμε τις μέγιστες δυνατότητες» τόνισε η Τερέκι, σημειώνοντας ότι τα υπάρχοντα drones της εταιρείας της «ευθύνονται εν μέρει για το κλείσιμο των αεροδρομίων και τις υψηλές τιμές της βενζίνης στη Ρωσία».

Εάν το Flamingo μπει σε πλήρη παραγωγή, θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ο Φάμπιαν Χόφμαν, διδακτορικός ερευνητής και ειδικός σε πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, χαρακτήρισε τον πύραυλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας».

Images via Fire Point

«Εάν μπορεί να αναπτύξει 3.000 έως 5.000 από αυτούς (και παρόμοιους) πυραύλους, έτοιμους να καταστρέψουν εντός 24 έως 48 ωρών πάνω από το 25% του οικονομικού προϊόντος της Ρωσίας, η περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα καθίσταται ανέφικτη», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με τον Πούτιν να στέλνει βροχή από drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων σε καθημερινή βάση, υπάρχει δημόσια πίεση στην Ουκρανία να κάνει τη Ρωσία να «πονέσει πραγματικά».

«Οι άνθρωποι θέλουν αποτελέσματα. Θέλουν να δουν την Κόκκινη Πλατεία να φλέγεται. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τρομοκράτες όπως οι γείτονές μας», διευκρίνισε η Τερέκι. «Ιδρύσαμε την εταιρεία μας ως απάντηση στην επιθετικότητα της Ρωσίας, αλλά δεν έχουμε επιθετικές προθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας».

Ο στόχος με συστήματα όπως το Flamingo είναι να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο - και δεν θα επιτεθεί ξανά μόλις υπογραφεί τελικά μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Υπάρχουν πολλές παράμετροι, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα μας επιτεθεί σε ένα, δύο ή τρία χρόνια», ανέφερε η Τερέκι.

Ενώ το Flamingo είναι σημαντικό, για την Τερέκι το κλειδί για να διατηρηθεί η Ουκρανία ανεξάρτητη είναι «να είναι πλήρως οπλισμένη με ουκρανικά όπλα που έχουν ήδη αποδειχθεί τα πιο αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης».

Πηγή: skai.gr

