Βίντεο από το Τάγμα Αζόφ της Ουκρανίας με Ρώσους αιχμάλωτους, «υπενθύμιση» προς τους «κατακτητές»

Οι Ρώσοι αιχμάλωτοι – άλλοι χτυπημένοι και άλλοι σε καλύτερη κατάσταση – οδηγούνται σε έναν χώρο με κουκούλες στο κεφάλι και αναφέρονται στην κάμερα

Ταγμα Αζοφ

Ένα βίντεο με 21 Ρώσους στρατιώτες που συνελήφθησαν στις περιοχές Ντομπροπίλια και Κοσταντινίβκα έδωσε στη δημοσιότητα το Τάγμα Aζόφ, της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Κάποιοι παραδόθηκαν οικειοθελώς ενώ άλλοι έπρεπε να εξαναγκαστούν να αφήσουν τα όπλα τους». 

Στο βίντεο φαίνονται οι Ρώσοι αιχμάλωτοι – άλλοι χτυπημένοι και άλλοι σε καλύτερη κατάσταση – να οδηγούνται σε έναν χώρο με κουκούλες στο κεφάλι και στη συνέχεια να αναφέρονται στην κάμερα, λέγοντας το όνομά τους. 

Στη συνέχεια, Ουκρανοί στρατιώτες τους ξαναφοράνε τις κουκούλες και τους οδηγούν σε ένα πούλμαν, με άγνωστη κατεύθυνση. 

«Κάθε εχθρός που συλλαμβάνεται αιχμάλωτος φέρνει πιο κοντά στην επιστροφή των αδελφών μας στα όπλα» αναφέρει το Τάγμα και συνεχίζει με μία «υπενθύμιση» προς τους «κατακτητές»:

«Το 1ο Σώμα Άζοφ εγγυάται τη διατήρηση της ζωής στους εχθρούς στρατιώτες που παραδίδουν τα όπλα τους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι κατακτητές δεν πρέπει να περιμένουν ευνοϊκή μεταχείριση».

Το Τάγμα Αζόφ είναι στρατιωτική μονάδα και πρώην παραστρατιωτική οργάνωση, αποτελούμενη από Ουκρανούς εθελοντές που γενικά χαρακτηρίζονται ως ακροδεξιάς και νεοναζιστικής ιδεολογίας. Συνιστά ειδικό τμήμα της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας, επίσημα αναγνωρισμένο από το κράτος. 

Η οργάνωση, που πλέον ονομάζεται Ταξιαρχία τής Εθνικής Φρουράς τής Ουκρανίας «Αζόφ»,  μετέχει ενεργά στον πόλεμο ενάντια στην εισβολή τής Ρωσίας στην Ουκρανία,  κυρίως στις περιοχές του Ντονμπάς που αποτελούν και την κοιτίδα της.
 

